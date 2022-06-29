Pınar Deniz’in Evlilikten Döndüğü Eski Sevgilisi Balkan Ninnisi’nin Yakışıklısı Çıktı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ilk ünlü olduğu yıllardaki eski sevgilisi bakın kim çıkıt!

Bu senenin parlayan yıldızı Pınar Deniz’in evlenme hayali kurduğu ve evlilikten döndüğü eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı!

Geçtiğimiz sene Yiğit Kirazcı ile ayrılan Pınar Deniz’in evlilikten döndüğü eski sevgilisini duyunca şok olacaksınız!

TRT’nin yeni dizisi Balkan Ninnisi’nin psikopat yakışıklısı meğer Pınar Deniz’in eski nişanlısı çıktı! Kaan Turgut ile Pınar Deniz’in evlilikten döndüğü 3 yıllık ilişkisini duyunca şaşıracaksınız!

Pınar Deniz ilk olarak Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı güzeller güzeli Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem de kendisi gibi oyuncu olan Kaan Turgut ile 3 senelik beraberdi Pınar Deniz. Ancak Pınar Deniz ile Turgut’un evliliğe giden ilişkisi 2017 yılında bitmişti. Çift evlenme tarihi belirlemişken ani bir ayrılık yaşamıştı.

Pınar Deniz o dönem ayrılığı için “şöhret oldu aşk bitti ” yorumlarına “şöhretle ilgisi yok” yorumunu yapmıştı.

Kaan Turgut’da o dönem TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultanzade Sabahaddin karakterini canlandırıyordu.

Kaan Turgut şimdilerde TRT’de yeni başlayan Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandırıyor. Turgut’un değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

KAAN TURGUT KİMDİR?

19 Ağustos 1985 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Elveda Rumeli, Aşkın Kanunu, 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Mahrumlar, Kiralık Aşk, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol almıştır.

Şu sıralar Balkan Ninnisi dizisinde Pavel karakterini canlandırmaktadır.