Pınar Deniz Alay Konusu Oldu! Resmen Kendi Ayağına Sıktı!

Kanal D’de Yargı dizisiyle büyük bir parlama yaşayan Pınar Deniz katıldığı bir programda söyledikleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Netflix’te yayınlanan Aşk101 dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile yeniden partner olup Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde rol alan ve burada büyük bir çıkış yaşayan Pınar Deniz katıldığı programda söyledikleri ile sosyal medyanın diline düştü.

Pınar Deniz son günlerde o kadar çok farklı projede yer aldı ki her yerde Pınar Deniz görülmeye başlanmıştı. Reklam yüzü olunan markalar ekranın yanı sıra dijitalde diziler dergi çekimleri..

Ancak Pınar Deniz bunu unutarak katıldığı programda söylediği bir sözle alay konusu olarak TT oldu.

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile büyük bir patlama yaşayan Pınar Deniz son zamanlarda bunun yanı sıra reklam filmlerinde, dergi çekimlerinde ve dijital platformlarda pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Aynı anda birçok projede yer alan Pınar Deniz katıldığı bir programda dünyaca ünlü yıldız Timothee Chalamet için “Her yerde gördüğüm için büyüsü bozuldu. O kadar çok arka arkaya her yerde yüz oldu projelerde görüldü ki Çok fazla her yerde görüyorsun ya bir bitiyor” sözünden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Pınar Deniz için kullanıcılar “Resmen kendi ayağına sıkmış” “Herhangi bir iş teklifi gelince koşarak giden Pınar Deniz mi demiş bunu” “Her yerde Pınar Deniz allah için sende bir nefes ver bize” yorumları yapıldı.