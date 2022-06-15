Peynir ekmek gibi satan robot süpürgeden dev indirim! 1200 TL’ye düştü! Almayanı döverler… Xiaomi bilindiği gibi robot süpürge teknolojisinde oldukça üstün bir marka. Şu zamanlarda ise rekabet oldukça zirveye çıkmış durumda. İnsanların robot süpürgeye olan ilgisinin artmasıyla satışlarda patlama yaşadı. Bu sektöre diğer markalarda el atınca rekabet doruk noktasına çıktı. Xiaomi mağazalarında kısa süreliğine yer alacak Robo robot süpürge indirim kampanyasına dair merak edilen bütün gelişmeler haberimizde… Özellikle son çeyrekte ülkemizde satış patlaması yapan robot süpürgelere ilgi her geçen gün artıyor. Artık tüm evlerde bunlardan görmek sıradan bir hal almış durumda. Bunun nedeni ise robot süpürgelerin oldukça kolaylık sağlaması. Çalışan insanlar için özellikle tercih ediliyor. Siz kuruyorsunuz işten eve gelene kadar evinizi tertemiz ediyor. Robot süpürgeyi ilk kez yapan ise Xiaomi olmuştur. Bu anlamda yeni kampanyalar ile dev indrimli şekilde satılmaya başlandı.

Kampanyalı Xiaomi Robo bu fiyata yok

Xiaomi Robo, sıradışı özellikleriyle vatandaşların için en öncelikli model olamaya devam ediyor. 2 saate varan bir temizleme imkanı sunuyor. Ayrıca Robo, 120 metrekarelik bir evi tek bir şarj ile tek seferde temizlemeyi sağlıyor. Cep telefonunuz bağlamında açılan Robo’yu oturduğunuz yerden temizlik işlemine başlatabilirsiniz. Son olarak 1.5 santimetreye kadar engelleri aşan Robo’nun çoğu süpürgede yer almayan U şeklinde bir temizleme moduna da sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Donanımsal özellikleriyle tüm ilgiyi üstüne toplamayı başaran Xiaomi Robo, bugünlerde inanılmaz kampanyalar ile satılmaya başladı. Kısa vakit evvel Robo cihazları 7.000 liraya kadar satışa yayınlayan Xiaomi markası, pazar çapında artan rekabetten sonra fiyatları 1.200 liraya kadar düşürdü. Ancak bu kampanyalı fiyatlar, kısa bir vakit ile geçerli olmasından kişilerin bir an evvel harekete geçmelerinde fayda bulunmakta.