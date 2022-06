Perşembe Günlerinin Vazgeçilmez Dizisi Olan Camdaki Kız Dizisindeki Olay Değişim

Perşembe günleri Türkiye’yi ekrana kilitleyen kanal D’ nin sevilen dizisi olan Camdaki Kız, bu hafta sezon finali yaparak sevenlerini merak içinde bıraktı. Geçtiğimiz hafta oldukça etkileyici ve merak içinde geçen sezon finaliyle Camdaki Kız meraklılarının aklında oldukça fazla soru işaretleri bıraktı. Yayınlanan tüm bölümleriyle beraber gerek etkileyiciliğiyle ve gerekse rolünde ki başarısıyla ön plana çıkan Melisa karakteri Yüsra Geyik. Söylenenlere göre diğer oyunculardan daha çok tutulduğu için ve ön plana çıktığı için dizideki rolüne son verilmiştir.

Yüsra Geyik Kimdir? Camdaki Kız Dizisindeki Rolü

Yüsra Geyik neredeyse Türk halkının gözleri önünde büyüyen, Arka sokaklar dizisin de Hüsnü’ nün büyük kızı Zeliş, olarak hepimiz tanımıştık. Tam olarak 15 yıl boyunca ekranlarda gösterilen arka sokaklar dizisinin en sempatik ve en çalışkan oyuncularında biri olan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinde de de Meliha olarak karşımıza çıktı. Meliha karakterini oldukça güzel canlandıran Yüsra Geyik Camdaki Kız da da yatalak annesine bakan ve aynı zamanda da eskortluk yapan Meliha’ydı.

Muzaffer’ in karşısına takma ismiyle çıkmıştı yani Melisa olarak. Muzaffer Meliha’yı konaktakilere Melisa olarak tanıtır ve ailesi ile tanıştırır. Tabi ki bu Muzaffer in bir oyunudur. Melisa’ yı konaktakilere kız arkadaşı diye tanıştırır. Fakat bu plan hiçte istenilen gibi sürmez ve planlar ters döner. Meliha bu Melisa rolüne kendini kaptırır ve Muzaffer’ in başını derde sokar.

Daha sonra da anlaşıldığı üzere Melisa’ nın konağın çapkın oğlu Sedat ile eskiden ilişkisi olduğu anlaşılır ve durum her iki tarafı da zor durumda bırakır. Böylece Melisa yani gerçek ismiyle Meliha konaktan ayrılmak zorunda kalır. Ve terk edip gider. Yüsra Geyik bu şekilde diziden ayrılır.

Etrafta ki söylentilere göre Yüsra Geyik’ in Camdaki Kız dizisindeki Meliha rolü oldukça onu ön plana çıkarmıştı. Meliha’ nın bu dizide ön plana çıkması iddialara göre bazı kişileri rahatsız etmiş olacak ki böyle bir sonla Meliha rolüne son verildi. Tabi ki bu söylentilerin ne kadar gerçek olduğunu bilinmiyor. Ama güzel oyuncu bir kez başarısını konuşturttu.

Yüsra Geyik’ in Başarısı

Yüsra Geyik Camdaki Kız rolünde gösterdiği başarıyla bir kez daha adında söz ettirdi. Bu Yüsra Geyik in kariyeri için oldukça iyi bir hamleydi. Ve güzel oyuncu için yeni kapılar açtı diyebiliriz. Başarılı oyuncu yepyeni bir projeyle ekranlarda karşılımıza gelmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Ünlü, büyük ozanımız sevgili Neşet Ertaş ın hayatının anlatıldığı bir film de Yadigâr Leyla olarak rol alacak.

Neşet Ertaş Türkiye abdallık geleneğinin son temsilcisi olarak bilinir. Bozkırın tezenesi olarak bilinir. 1950 li yıllarda beri özellikle Anadolu türküleriyle hep sevildi ve sayıldı. Ve Leyla Ertaş ile de hayatını devam ettirdi.

Peki, Neşet Ertaş filmi ne zaman vizyona girecek sorusu hepimizin merakla beklediği ve halan yapım aşamasında olan bir sinema filmidir. Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin çekimleri kadro tamamlandıktan sonra çekimler başlayacak. Neşet Ertaş ı Ramazan Bağgül canlandıracak ve Neşet Ertaş’ ın gençliğini ise Bektaş Dolu canlandıracak. Ve daha birçok tanıdık bilinen yüzlerle ve kaliteli kadrosuyla çalışmalar başlayacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Selin Genç, Elif rolünde. Yüsra Geyik, Yadigâr Leyla. Melisa Aslı Pamuk, sesiyle ve güzel türküleriyle bizleri mest eden sevgili Zara, Ayça Damgacı, Toygan Avanoğlu, Renan Bilek, Rüzgâr Aksoy gibi güzel oyuncular Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde başlıca rol alanlardan diyebiliriz