Parasını bankaya koyan yata yata aylık net 18.410,96 TL alacak! 32 günlük vadeli mevduat faizi son dakika tavan yaptı

32 günlük vadeli mevduat faizi son dakika tavan yaptı! Parasını bankaya koyan yata yata aylık 18.410,96 TL alacak! Türkiye’de bankacılık sektöründe kur korumalı vadeli mevduat sistemi ile mevduat hesaplarına ilgi de arttı. Bankalar ise standart mevduat hesaplarında faiz oranlarını yükselmesinin ardından bu hesapların da birçok kişi tarafından kullanılmasını sağladılar. Bankalar arasında devam eden faiz yarışlarında ne yüksek oranlardan birine sahip olan Fibabanka, 32 günlük en yüksek mevduat getirisi ile kenarda birikimi olanlara destek olmaya devam ediyor. Yüzde 21’e varan faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en uygun oranlar sunulacak.

Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı Ne Kadar?

Fibabanka Kiraz Hesap ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en yüksek faiz oranları sunulmaya devam ediyor. Yüksek faiz oranları ile 32 günde en iyi net kazancı elde etmek isteyenlere, 60 günlük hoş geldin faizi verilerek, Dijital Hızlı kart oluşturularak ve toplamda 500 TL’lik online alışveriş yapılması durumunda TL Kiraz Hesabı için brüt yüzde 21 faiz oranları verilmektedir.

1 Milyon TL Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?

Kenarda 1 milyon TL birikimi olanların Fibabanka Kiraz Hesap kapsamında birikimlerini değerlendirmeleri halinde 32 günde net kazançları 18.410,96 TL olacaktır. Hoş geldin faizinden yararlanmak için kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlayan kişilerin bu %21 faiz oranları ile en yüksek faiz getirisinden yararlanması mümkündür.

Gecelik mevduatlara yüksek faiz oranı sağlayan Kiraz Hesap, birçok bankacılık işleminin de kolayca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Birikimleri için yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyenlere özel avantajlı oranlar ve ek seçenekler de bu kapsamda sunulmaktadır.

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar Hangileri?

Vadeli mevduat hesapları için bankların faiz oranları son dönemin en yüksek seviyelerine çıktı. Yüzde 23,50’ye varan faiz oranları ile özellikle dijital bankacılık araçlarını kullanarak açılacak hesaplar için avantajlı faiz oranları sunuluyor. En yüksek faiz oranlarına sahip bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ise şöyle:

• Fibabanka Kiraz Hesap: %21

• Alternatif Bank VOV Hesap: %22,25

• N Kolay Bono: %23,50

• ING Bank e – turuncu Hesap: %21

• Burgan bank ON Hesap: %22