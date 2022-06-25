Özgecan Gürel’den Duygusal Paylaşım

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çiftinin geçtiğimiz gün nişanı yapıldı. 2014 senesinde yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizide tanışarak sevgili volan ünlü çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti 7 yıldır devam eden ilişkilerini resmiyete taşıyarak, evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu Özge Gürel için, duygusal bir gün oldu. Babasız geçirdiği ilk Babalar Günü’ne tesadüfen denk gelen nişan töreni onun için çok daha duygusal geçti. Babası Ercüment Gürel’i geçen Ekim ayında kaybeden güzel oyuncu aile arasında yapılan nişan törenine ait olan fotoğrafları duygusal bir yazı yazıp, babasına ithaf ederek paylaştı. Dakikalar içinde binlerce beğeni toplayan paylaşım sevenlerini de duygulandırdı.

İşte O Paylaşım!

Ünlü oyuncu Özge Gürel için en mutlu anlar olan nişana ait fotoğraf karelerini babasına ithafen paylaştı ve su ifadelere yer verdi; Ben bu sene babalar gününde eve giderek babama sarılamadım ama birbirinden güzel ve özel insanlarla, sevgilimle benim attığımız yeni adımı kutladık ve babama hediye olarak gönderdi. Benim çocukluğum, bu ev ve bu bank, sözlerine yer verdi.

Bu Acı Hiç Geçmeyecek!

45 yaşında olan güzel oyuncu Özge Gürel babası için yaptığı paylaşım ile yürekleri burktu. İşte ünlü oyuncunun babası için yazdığı o özel yazı. Bu ev, bu bank benim çocukluğumdan ibaret… Babamın en sevdiği yerdi o yüzden bu mutlu haberi, ona haberi tam burada vermeyi seçtik. Daha bir sene bile olmadı sen gideli… Nasıl da şüphem yoktu her zaman burada olacağından gözündeki o mükemmel ışıkla. Hala ilk günkü gibi zor geliyor yokluğundan bahsetmek. Ağzımdan kelimeler çok zor çıkıyor. Sanki sen hiç gitmemişsin gibi. Biliyorum bu acı hiç bir zaman Geçmeyecek.

Acı hiç geçmiyor, sen etrafında farklı bir hayata geçiş yapıyor, bir şekilde zaman geçiriyorsun… Sen bunu en iyi bilen kişilerdensin babacığım, o kadar çok yoruldun ve kayıpların oldu ki buna rağmen seni kıran insanları dahi hiç incitmedin. Sana bu huyum çok benzediği için, çoğu zaman şikâyet ederdim. Şimdi diyorum ki iyi ki devam etmişim, etmişiz. Hayatımdaki yaşadığım tüm güzel anları, muhteşem ve sevgi dolu insanları, aşkımı senin sayende böyle güzel yaşadım. Seninle büyüdüğüm için çok şanslıyım. İyi ki benim babamsın. Senden bize kalan temiz bir vicdan ve çok fazla özlem… Seni çok seviyor babacığım. Biliyorum ki başka bir hayatta yeniden sarılacağız…

Aşkları Kiraz Mevsiminde Başlamıştı!

Bilindiği üzere Özge Gürel ve Serkan Çayoglu uzun yıllardan bu yana birlikte. Bir dönem özellikle gençlerin en sevdiği dizilerden biri olan Kiraz Mevsiminde aşkları başlayan ikili bu zamana kadar örnek denilecek bir ilişki yaşadı. En çok merak edilen şeylerden biri de ikilinin ne zaman evleneceği konusuydu. Hayranlarının da beklediği o mutlu haber, geçtiğimiz günlerde geldi.

Özge Gürel ve Serkan Çayoglu aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Tam olarak geleneklere göre yapılan nişandan, birçok fotoğraf paylaşıldı. Yakın bir zamanda düğünlerinin de yapılması beklenen ünlü çift, hayranlarını çok mutlu etti. Özgecan Gürel hem mutluluğu hem de burukluğu bir arada yaşadı. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden ünlü oyuncu, hem ilk babasız babalar günü olduğunu hem de kendisini için çok mutlu bir gün olduğunu söyledi ve bununla ilgili duygularını paylaştı.