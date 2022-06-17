Özellikle gençler dört köşe oldu! Seat Leon fiyatlarda damping yaptı! İşte en ucuz Seat Leon fiyatı…

Özellikle gençler dört köşe oldu! Seat Leon fiyatlarda damping yaptı! İşte en ucuz Seat Leon fiyatı… Ülkemizde oldukça tutulan Seat markasının en çok satan modeli olan Leon için yeni kampanya özellikle gençleri cezbedecek. Seat Leon özellikle üstün donanım özellikleri bağlamında 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli, 3 Bölgeli Otomatik Klima ve Seyahat Asistanı özellikleri ile araba almak isteyenlerin ilgisini topluyor. Seat Leon, Geri Görüş Kamerası ve Otomatik Park Asistanı ile rakiplerinin önüne çıkıyor. Her seferinde sıkışık noktalara rahatlıkla park yapılmasına imkân veren bu özellikler ile Seat Leon herkesin gönlünde taht kurmuştur.

Seat Leon güncel fiyat listesi

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 690.000 TL

Seat LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR Benzin Manuel 595.000 TL

Seat LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR Benzin Otomatik 790.000 TL

Seat Leon, 110 PS güç ve 200 Nm tork yapan 1.0 TSI, 130 PS güç ve 200 Nm tork sağlayan 1.5 TSI turbo benzinli motor seçenekleriyle Türkiye’de ilgi görmektedir. Manuel Seat Leon 1.0 TSI’ın maksimum sürati 197 km/s, 0-100 km hızlanması 10.9 saniye ve ortalama yakıt kullanımı ise 5.3-6.0 Litredir.