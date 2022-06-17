Ozan Güven Dizilere Geri Dönüyor! Bakın Hangi Diziye Dahil Oldu!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz ile şiddet davası süren Ozan Güven sektöre geri dönüyor.

Kendinden yaşça küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan ve büyük tepki alarak sektörden adeta silinen Ozan Güven 18 yaşındaki oğlu Ali ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ozan Güven geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olmuş kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven bu süre içerisinde oynadığı reklam kampanyası da iptal olmuş diziden de çıkarılmak zorunda kalmıştı.

Ozan Güven her projesinde yer alan yakın dostu Cem Yılmaz’ın da son dizisinde bu nedenle yer alamamıştı. Güven bu süreç içerisinde İstanbul’daki villasından Ayvalık’a taşınmıştı.

Uzunca bir süredir ekranlardan uzak olan Ozan Güven gün oğlu Ali ile Nişantaşı’nda magazincilere yakalandı.

Hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven ne zaman ekranlara geri döneceksiniz sorusuna “Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim” demişti.

Ozan Güven gazetecilere oğlu Ali’nin bu yıl üniversiteye başlayacağını ve o nedenle alışverişe çıktıklarını dile söyledi.

Magazincilerin Cem Yılmaz’ın son projesi Erşan Kuneri’de yer almadığını hatırlatması üzerine “Bu kez ayrı olmak istedim keyfim yoktu. O yüzden oynamadım” yanıtını verdi.

Güven, Erşan Kuneri’ye yapılan küfürlü replikler eleştirisine “Dizi gayet iyi olmuş. Ben beğendim. Beğenmeyen izlemesin” diye yorum yaptı.