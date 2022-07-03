Oturduğunuz yere en yakın PTT’ye gidin! Bayram öncesi tüm SGK emeklilerine veriliyor… SGK-SSSK ve Bağkur’lu olan emekli vatandaşlarımıza bomba gibi bir haber kurban bayramı öncesi verildi. Nakit para ihtiyacınız varsa en yakın PTT şubesine giderek 80 bin TL alabilirsiniz. Yalnızca emekli olan vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanacak. Oldukça uygun faiz oranları yer almaktadır. PTT yaptığı kampanya ile acil olan nakit sorunlarını bayrama girmeden evvel çözme yoluna girmiştir. Bu kredi verilirken kefil ve veya şartlar istenmiyor.

İşte emekliye 80.000 TL kredi ödeme tablosu

Kredi tablosuna baktığımız zaman faiz oranının 2.69 olduğunu görüyoruz. Bu anlamda nakit para desteği ile emekliler soluk alıyor. PTT bu para ile bayram öncesi ihtiyaçlarında karşılanmasını amaçlıyor.

Başvuru yapmak çok kolay!

PTT’nin sağlamış olduğu emekli kredisine başvuru yapmak oldukça kolay. Cep telefonunuzdan SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Cep telefonu ile başvuru yaparsanız eğer 50 bin TL alabilirsiniz. PTT şubesine giderseniz limit 0 bin TL oluyor. 50 bin TL krediyi kefilsiz olarak anında hesabınızda görme şansınız var.

Editörün notu: Haberde bulunan görsel PTT’nin resmi internet sitesinden alınmıştır.