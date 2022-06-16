Otomobil Sahiplerinin Dikkatine: 30 Haziran Son!

Bankaların faaliyetleri yakından izlenmektedir. Yapı Kredi Bankası hızlı bir karar verdi. Banka, kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Kampanya açıklamasında, 30 Haziran’a kadar satın alınan yeni HGS etiketi ile 4 geçişten 1’i ücretsiz olacak. Banka, Yapı Kredi cep, internet şubeleri, müşteri iletişim merkezleri ve tüm Yapı Kredi şubelerinden 50 TL’ye kadar yeni HGS etiketleri alacağınız için 31 Temmuz 2022’ye kadar 4 geçişten 1’inin Yapı Kredi’den olacağını söyledi.

Kampanyanın Ayrıntıları

30 Haziran 2022’ye kadar yeni HGS etiketi ile 1’i ücretsiz olmak üzere 4 geçiş kazanacaksınız! Tüm etiket kategorileri aktivite kapsamına dahildir. Müşterilerimizin 31 Temmuz 2022 tarihinden önce yapacakları toplam dönüşüm sayısının 1/4’ü 10 Ağustos 2022 tarihinde müşterilerimize maksimum 50 TL’ye kadar indirimli olarak yansıyacaktır. İndirimlerin yansıması 2 iş gününü bulabilir. Etkinliğe katılmak için HGSODUL’a boşluk bırakarak girildikten sonra müşteri numarasının 4454’e SMS ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kampanya kapsamında 50 TL’nin üzerinde olan müşterilere 50 TL indirim uygulanacaktır. Ödül alabilmek için müşterilerin ödül tarihinde en az bir kredi veya banka kartına sahip olması gerekir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., istediği zaman faaliyeti durdurma ve/veya faaliyet şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya stoklarla sınırlıdır.

Bu promosyon diğer kişiselleştirilmiş tekliflerle birleştirilemez. Dolayısıyla promosyon süreci bazı kriterlerle sınırlandırılmıştır. Bakanlık 30 Haziran’a kadar işlemlerin sürdürülebileceğini belirtti. Dolayısıyla 30 Haziran tarihi araç sahipleri için oldukça önemlidir.

Yeni Açıklamalar Geldi!

Araç muayenesini 30 Haziran’dan önce 1 yıl erteleyen otomobil sahipleri, muayene edilmeyen otomobil sahipleri için 100 lira yerine 18 lira olmak üzere beş aylık bir süre içinde 412.000 araç sahibi gecikme cezası indiriminden yararlandı. 510 TL yerine 62 TL para cezası ödeme şansı ile 10 yıl kontrol edin.

30 Kasım 2014’te 6552 Sayılı Kanun (“Bagaj Kanunu” olarak bilinir) yürürlüğe girdi ve araç muayenelerini geciktirme cezalarını azaltmak için araç sahipleri arasında büyük ilgi vardı. TÜVTÜRK, 30 Kasım-30 Nisan tarihleri ??arasında Türkiye genelinde 1,6 milyon otomobil sahibinin geciken borçlarını indirimli ödeme fırsatından yararlandığını, ancak halen bu fırsattan yararlanabilecek çok sayıda motosiklet ve otomobil sahibi olduğunu açıkladı.

11 Eylül 2014 tarihine kadar aracını muayeneye getirmeyen araç sahibi, herhangi bir ek işlem gerektirmeden gecikme cezasından feragat edebilir. Dolayısıyla sürecin mutlaka yakından takip edilmesi ve belli tarihlerde yapılandırılması gerekiyor.

Bakan Açıkladı Ceza Geliyor!

Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteren Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezler Derneği Başkanı Cengizhan Kutlu, “Psikoteknik testler, risk altındaki sürücüleri tepki, algı ve karar verme yeteneklerini ölçerek tespit ediyor, bu nedenle insani Trafik kazaları 30 Haziran 2021’den itibaren ticari araç sürücüleri için zorunlu.

İçişleri Bakanlığı, son zamanlarda trafik kazalarında meydana gelen artışı önlemek için 1 Temmuz 2021’den itibaren bir duyuru yayınladı. psikoteknik sertifika Psikoteknik rapor, refleksler, algı ve muhakeme gibi testleri ölçer.

1,5 saatlik test süresince sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı hafıza testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görme testi, tepki testi.

Hız testi ve trafik görme testi olmak üzere 12 farklı test uygulayarak risk altındaki sürücüleri trafikten uzaklaştırarak risk altındaki sürücüleri tespit etmeyi ve kazaları azaltmayı hedefliyor. Bakanlıktan yapılan açıklama kapsamında 30 Haziran tarihi işaret edildi ve bu tarihten sonraki işlemler için cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.