Otomobil almak isteyenler buraya! 150 bin TL’ye Audi satılıyor! Devlet çok ucuza elden çıkartıyor… Ülkemizde özellikle bu sene otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar sonrasında araba almak bir hayli zorlaşmış durumda. Vatandaşlar uçuk araba fiyatlarından oldukça şikayet ediyorlar. Bu anlamda farklı alternatifler aramaya başladılar bile. Haberimizde ucuza araba nasıl alınır? Sorusuna yanıt vereceğiz. Devlet eliyle e-ihale sistemi vasıtasıyla arabanızı anında çok uygun fiyata alacaksınız. Peki e-ihale araç satışı nasıl yapılıyor? e-ihaleden araç nasıl satın alınır?

E-ihale sistemi ile otomobil nasıl alınır?

E-ihale sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Uygun fiyata araba almak bu şekilde mümkün olmaktadır. Otomobil almak istiyorsanız düzenli olarak e-ihale resmi sitesinde yayınlanan araba ilanlarını takip etmeniz gerekir. Araçları almak için teminat bedeli yatırmanız gerekir. Teminat bedelini yatırdıktan sonra ise belirlenen en düşük artış ile açık arttırmaya katılmanız lazımdır. İhaleyi kazandığınız zaman otomobilinizi anında alıyorsunuz. İhale sonrası aracınızı piyasanın çok altında bir fiyata alma şansınız var.

Güncel e-ihale otomobil ilanları

-2002 MODEL AUDI A8 2.5 TDI OTOMOBİL

Güncel Fiyat: 150.000 ₺

E-ihale ile Audi almak için tıklayınız

Diğer e-ihale ilanları

-2006 model Renault Megane 208.000 TL fiyatla satılıyor.

-2003 model Ford Focus otomobil 46.500 TL fiyatla satılıyor