ÖSYM Sınav Ücretlerini Eksik Yatırdı! Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri 2022 Neden Eksik Yattı?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ÖSYM sınavı yeni bir tartılmayla gündem oldu!

ÖSYM YKS sınavında gözetmen görevli öğretmen ücretlerinin eksik yatırıldığı iddiasıyla Twitter’da tepkilere neden oldu.

Peki ÖSYM görevli gözetmen ücretleri 2022 ne kadar? ÖSYM eski ücretleri mi yatırdı? ÖSYM neden salon başkanı ve gözetmen ücretlerini eksik yatırdı?

ÖSYM gözetmen görevli ücretleri bu sabah hesaplara yattı. Ancak görevliler beklemedikleri kötü bir sürprizle karşılaştı.

ÖSYM’nin geçtiğimiz 2 hafta sonu üç oturumda düzenlenen sınavda yüzlerce öğretmen gözetmenlik yapmıştı. ÖSYM sınavında gözetmenlik yapan görevliler karşılığında bekledikleri gözetmenlik ücretini bu sabah hesaplarına gördü. Ancak yatan ücret gözetmen görevli öğretmenleri şoka uğrattı.

YKS görevli gözetmen ücretleri ne kadardı? YKS görevli gözetmen ücretleri 2022? YKS salon başkanı ücreti?

Sosyal medya platformu Twitter’da gözetmen ücretlerinin zamsız olarak yattığı ifade edilerek tepki verildi.

Kullanıcılar “210 TL nedir? Zamlardan haberiniz yok herhalde? ÖSYM aleni dolandırıcılık yapmıştır” diyerek tepki verdi ve aşağıdaki zamlı ücret duyurusunu paylaştı.