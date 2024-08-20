Organik Kara Kovan Balında Hasat Sezonu Başladı

Batman’ın Sason ilçesi, sahip olduğu zengin çiçek florası ve yüksek rakımlı dağları ile kara kovan balı üretiminde bir adım öne çıkıyor.

Organik bal sezonu başladı. Bu yıl, Mereto Dağı ve Zoveser Dağları’nın eteklerinde yer alan arıcılar, organik bal hasadına başladı. 2024 yılının ilkbahar ve yaz aylarında yağışların mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle çiçek türlerinin sayısı da arttı. Bu durum, arıların beslenmesi için ideal koşulları sundu.

Mereto Dağı ve Zoveser Dağları, 3 bin metreye kadar çıkan rakımları ve zengin bitki örtüleriyle en değerli doğal kaynaklardan biri oluyor. Bu dağlar, ilkbahardan sonbahara kadar çiçeklenme döneminde, arılar için ideal bir beslenme alanları sunabiliyor. Arıcılar, bu bölgelerde arılarını doğal ortamda besleyerek, tamamen katkısız ve organik bal üretimi gerçekleştiriyor.

Dağların sahip olduğu zengin florası, birçok farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Her bir çiçek türü balı daha da lezzetli hale getiriyor. Özellikle endemik bitki türlerinin bolca bulunduğu bu alanlar, balın zengin bir aroma kazandırıyor. Ayrıca, Mereto ve Zoveser Dağları’nın temiz havası ve düşük insan müdahalesi, balın doğal kalitesini korumasını sağlıyor.

40 Yıllık Geleneksel Arıcılık Devam Ediyor

Sason ilçesinde yapılan kara kovan arıcılığı, nesiller boyu süregelen geleneklerden bir tanesidir. Bu geleneksel yöntem, hem arıcılar hem de bal tüketicileri için büyük bir önem taşımayı başardı. Kara kovan bal üretimi geleneğini 40 yılı aşkın bir süredir devam ettiren Cuma Barın, bu mesleği babasından ve dedesinden devralmış. Onların tecrübelerini ve bilgi birikimlerini günümüz koşullarıyla harmanlayarak organik balda başarı elde etmiş.

Cuma Barın, arılarını Mereto ve Zoveser Dağları’nın yüksek kesimlerine götürerek, onların tamamen doğal bir ortamda besliyor. Arılar, bu dağlarda bulunan binbir çeşit çiçekten topladıkları nektarlarla muhteşem balı üretiyor. Barın, üretiken balın tamamen organik ve katkısız olduğunu açıkladı. “Bu bal, özellikle hastalar için şifa kaynağıdır,” diyen Barın, “Balın kalitesi, hasat zamanının doğru belirlenmesine bağlıdır. Erken ya da geç hasat edilen bal, istenilen kaliteyi sunamaz. Balın rengi kırmızıya döndüğünde, yani olgunlaştığında hasat edilmelidir. Bu şekilde üretilen bal, en yüksek kalitede olur ve hastalarımıza şifa olarak sunulur” açıklamasında bulundu.

Şifa Kaynağı Organik Bal

Organik balın sağlık üzerinde görülen olumlu etkileri, yüzyıllardır bilinen gerçeklerden bir tanesidir. Özellikle katkısız ve doğal ortamlarda üretilen bal, birçok hastalığa karşı şifa olarak kullanılıyor. Mereto ve Zoveser Dağları’nda üretilen organik kara kovan balı da bu şifalı ürünler arasında bulunuyor. Arıcılar, bu balın sağlık açısından faydalarını saymakla bitiremiyor.

Cuma Barın, balı özellikle hasta kişilere gönderdiklerini açıkladı. Bu yıl balın kilogram fiyatını bin ile 3 bin lira arasında satışa çıkıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

Fiyatlar ve Uluslararası Talepler Ne Durumda?

Sason’da üretilen organik kara kovan balı bu yılda yüksek talep görüyor. Bu yıl üretilen balın kilogram fiyatı, bin ile 3 bin lira arasında değişim gösteriyor. Fiyatların bu seviyede olması, balın tamamen organik ve katkısız olması nedeniyle ortaya çıkıyor.

Sason’dan İstanbul’a ve diğer büyük şehirlere gönderilen organik bal, yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen talepler doğrultusunda, Sason balının uluslararası arenada da tanınmaya başladığını gösteriyor.

Mereto ve Zoveser Dağları’nın Geleceği

Organik kara kovan balı doğal bir tedavi yöntemi olarak da insanlar tarafından tercih ediliyor. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, bugün de insanlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle Mereto ve Zoveser Dağları’nda üretilen bu bal, hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor. Sason ilçesindeki organik kara kovan balı hasadı 2024 yılında da devam ediyor. Bu doğal ve şifalı bal, hem yerli hem de yabancı müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.