Onur Tuna Hız Kesmiyor! Hande Doğandemir’i Çabuk Unuttu! Yasemin Yazıcı ile Yeni Aşka Yelken Açtı!

Mahkum dizisinin yıldız oyuncusu Onur Tuna yeni aşka yelken açtı!

Fox Tv’de yayınlanan Mahkum dizisinde Savcı Fırat karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Onur Tuna yeni bir aşka başladı!

Geçtiğimiz aylarda Hande Doğandemir ile ayrılan ve aşkı kısa süren Onur Tuna bu sefer aşkını haykırarak duyurdu. Hande Doğandemir ile ilişkisini başlarda paylaşmayan ve güzel oyuncunun telefonun arka kapağına koyduğu fotoğrafla ortaya çıkması sonrası kabul eden Tuna çok geçmeden ilişkisini bitirmişti.

Onur Tuna bu sefer aşkını haykırdı!

Mahkum dizisinin yıldız oyuncusu Onur Tuna hızlı gidiyor. Çapkın olduğu bilinen Onur Tuna genç oyuncu Yasemin Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Onur Tuna’nın Yasemin Yazıcı’yı kalbine etiketlemesi şaşkınlık yarattı. Yasemin Yazıcı’da Onur Tuna ile olan fotoğrafını paylaştı ve Tuna’yı kalp emojisiyle etiketledi.

6 AYDIR BİRLİKTELERMİŞ!

Onur Tuna’nın Yasemin Yazıcı ile ilişkisinin 6 aylık olduğu öğrenildi. Onur Tuna ile Hande Doğandemir’in Ocak ayında ilişkilerinin bitirdiği öğrenilmişti. Sosyal medyada “E o dönem Hande Doğandemir ile birlikte değil miydi?” yorumları yapıldı.