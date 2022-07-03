Oktay Kaynarca eskileri topluyor! Ekip sağlam! Yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam’a EDHO bombası bakın kim var

Ekip sağlam! Oktay Kaynarca eskileri topluyor! Yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam’a EDHO bombası bakın kim var… Oktay Kaynarca, televizyon dünyasının profesyonel oyuncularından biridir. Kaynarca, Kurtlar Vadisi adlı dizisinde oynadığı “Çakır” rolüyle popüler olmuştur. Kaynarca’nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin son bulmasıyla yeni adımlar atılmıştır. Oktay Kaynarca, arkadaşı ile yapım şirketi kurma kararı almıştır. Kaynaca, yaptığı açıklamada yeni projelerini kendisinin sunabilmesi için böyle bir girişim yaptığını ifade etti. Kurduğu yapım şirketine “Güzel Adamlar” adını vererek yeni bir dizi hazırlığına girmiştir. Bu şirket ile birlikte yayımlanacak yeni dizinin adı “Ben Bu Cihana Sığmazam”dır. Oktay Kaynarca, diziye yaptığı transferler ile gündemde yerini korumuştur. Yeni diziye dâhil olacak olan isim, oldukça şaşırtıcıdır.

Eski Diziden Yeni Diziye Mi Geçiyor?

Kaynarca’nın eskiden rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi, aniden ekranlardan kalktı. Bunun üzerine satın alınan şirketle yeni dizi planlamalarına girilmiştir. “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı dizide rol alacak isim eski dizide oynamış oyuncudur. Bu yeni dizide kimin oynayacağı bir süre tartışma konusu olmuştur. Kaynarca tarafından yapılan açıklamalarda bu dizide kendisinin de oynayacağı ifade edilmiştir.

Oktay Kaynarca, bu dizide “Cezayir” adlı karakteri canlandıracaktır. Bunun yanında “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizide oynamış bir ismin daha kadroya dâhil edileceği açıklanmıştı. Dizinin kadrosunda yer alacak sürpriz isim belli oldu! Savaş Özdemir ile “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı dizi için anlaşma sağlandığı açıklanmıştır. Savaş Özdemir’in dizide yer alması, ikilinin hayranlarını da memnun etti. Yeni dizinin ekranlarda ne zaman yer alacağı merakla beklenmektedir.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” Da İki Yeni Transfer

Savaş Özdemir’in yanı sıra Pelin Akıl’ın da kadroda yer alacağı haberi izleyicileri heyecanlandırmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizideki iki oyuncunun bu dizide de yer alması eski kadroyu hatırlatmıştır. Kaynarca’nın eski kadroyu topladığına dair haberler ortaya çıkmıştır. Pelin Akıl, Kaynarca’nın partneri olarak dizide yer alacak. Akıl, Firuze karakterini canlandıracaktır. Böylece Oktay Kaynarca’nın yeni yapımlarda karşımıza çıkacağı ifade edilmektedir.