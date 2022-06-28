Okkalı zam geldi! Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo şehir içi kargo ücretleri kaç para oldu?

Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras Kargo şehir içi kargo ücretleri bağlamında zam yapıldı. Bu anlamda vatandaşlar PTT’ye yöneldi. PTT kargo ücretleri daha uygun olarak bilinir. Ancak PTT kargo ile diğer firmalar arasında çok fazla bir fiyat farkı yoktur. Yalnızca kitap gönderimi yapmak isteyen kişiler tarafından PTT kargo daha avantajlıdır.

Firmaların en uygun kargo ücretleri, şöyle sıralanmıştır:

• Yurtiçi kargo şehir içi kargo fiyatı (0 – 1 kg aralığındaki kargolar): 16,95 TL – 24,66 TL

• 1 kg gönderi ücreti: 24,66 TL – 43,65 TL

• 2 kg gönderi ücreti: 26,62 TL – 55,95 TL

• 3 kg gönderi ücreti: 29,24 TL – 63,40 TL

• 4 kg gönderi ücreti: 31,03 TL – 69,34 TL

• 5 kg gönderi ücreti: 33,34 TL – 77,64 TL

• 6 kg gönderi ücreti: 36,86 TL – 88,65 TL arasında değişir.

• MNG kargo şehir içine kargo 0-2 kg arasına 14,22 TL

• 1-2 kg arası gönderi ücreti: 26,64 – 31,60 TL

• 3-5 kg arası gönderi ücreti: 34,09 – 42,37 TL

• 6-10 kg arası gönderi ücreti: 53,96 – 66,38 TL arasında değişir.

• Sürat Kargo şehir içine kargo 0-2 kg arasına 19,58-27,66

• 1 kg gönderi ücreti: 35,76-52,27 TL

• 2 kg gönderi ücreti: 42,11-60,70 TL

• 3 kg gönderi ücreti: 46,25-70,97 TL

• 4 kg gönderi ücreti: 52,38-81,24 TL

• 5 kg gönderi ücreti: 58,62-89,56 TL

• 6 kg gönderi ücreti: 62,99-100,17 TL

• 10 kg gönderi ücreti: 83,66-137,35 TL arasında değişir

• Aras Kargo şehir içine kargo 1 kg ücreti 22,93 TL

• 1 kg gönderi ücreti: 27,45-31,70 TL

• 2 kg gönderi ücreti: 29,45-36,64 TL

• 3 kg gönderi ücreti: 32,19-41,18 TL

• 4 kg gönderi ücreti: 35,10-45,82 TL

• 5 kg gönderi ücreti: 37,90-50,38 TL

• 6 kg gönderi ücreti: 40,07-54,01 TL

• 10 kg gönderi ücreti: 48,74-68,59 TL arasında değişir.