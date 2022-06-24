Okan Buruk oğlu hasta mı? Ali Yiğit buruk hastalığı ne?

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk imzayı attı. İmza töreninde oldukça güzel anlar yaşandı. Peki Okan Buruk oğlunun hastalığı ne? Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit buruk ne hastası, Ali Yiğit buruk hastalığı ne merak ediliyor.

Okan Buruk oğlu hasta mı?

Bugün imzayı atan ve kendini Sarı kırmızılı takımın yeni patronu yapan Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit için Fransa’dan döndüğü biliniyordu. Okan Buruk’un oğlu ne hastası, Yiğit Ali Buruk hastalığı ne kaç yaşında sizler için derledik.

Okan Buruk oğlu ne hastası sorusu ceavp buldu. Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk lösemi tedavisi gördüğü ve hastalığın belirli oranda düzeldiği belirtildi. Özellikle Başakşehir şampiyonluğu sonrası Okan Buruk sadece çocuğu için tedavi gördüğünde yanında olmak için kulüp çalıştırmadığı ortaya çıktı.

Ali Yiğit Buruk kim, kaç yaşında hastalığı ne?

Okan Buruk’un Galatasaray’a gelmesine en çok sevinenlerden biri de Ali Yiğit oldu. Türkiye güzeli Nihan Akkuş ile 2007 yılında evlenen Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit 2009 doğumlu. Şu an da 13 yaşında olan Ali Yiğit Buruk, lösemi hastalığını atlatıyor. Nihan Buruk ve Okan Buruk çifti oğulların hastalığını yüksek ihtimal atlattığını bildirdi.