OGM’den Yozgat’a Personel Müjdesi! Operatör Alımı Başladı

Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılı geçici işçi alımı kapsamında Yozgat’a iki yeni personel alımı gerçekleştirecek. Biri dozer, diğeri greyder operatörü olarak görevlendirilecek adaylar için başvuru şartları ve süreç detayları açıklandı.

Yozgat’a 2 Yeni Kadro: Dozer ve Greyder Operatörü

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için Türkiye genelinde 69 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Yozgat’a özel iki kişilik operatör kadrosu açıldı.

1 Dozer operatörü

1 Greyder operatörü

Bu pozisyonlar için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve atamalar noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecek.

Başvuru Şartları Belli Oldu

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen teknik ve genel koşullar şöyle:

Eğitim Şartı:

En az ilköğretim, en fazla önlisans mezunu olmak.

Mesleki Belgeler:

MEB onaylı operatörlük belgesi sahibi olmak.

Belge tarihi itibarıyla en az 1 yıl geçmiş olmalı.

Sağlık Şartı:

Sağlık Bakanlığı onaylı psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

“Çalışabilir” ibareli sağlık raporu sunmak.

40 yaşını doldurmamış olmak.

Genel Başvuru Kriterleri

Tüm adayların aşağıdaki genel şartları da taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak ,

Devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İkamet şartı: İŞKUR ilanında belirtilen yerleşim biriminde oturuyor olmak.

Her aday yalnızca bir meslek koluna başvurabilecek.

Kura ve Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvuran adaylar arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Her pozisyon için 4 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi, ilgili Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde duyurulacak.

Kura sonrası sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak adaylardan sağlık raporu talep edilecek.

Detaylı Bilgi Nereden Alınır?

Vatandaşlar, sadece Yozgat değil, diğer illerdeki pozisyonlar hakkında da bilgi almak için OGM’nin resmi web sitesini ve İŞKUR ilanlarını takip edebilir. Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar, başvuru tarihleri ve sonuç açıklamaları resmi kaynaklardan duyurulacaktır.