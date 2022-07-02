O Ses Türkiye’de herkesi mest etmişti! Hadise’nin gözde yarışmacısı Aziz Kiraz’ın son hali olay oldu

Hadise’nin gözde yarışmacısı Aziz Kiraz’ın son hali olay oldu… O Ses Türkiye’de herkesi mest etmişti! En çok izlenen ses yarışmalarından olan O Ses Türkiye’de Ünlü sanatçı Hadise’nin yarışmacılarından olan Aziz Kiraz’ın müthiş değişimi ile herkesi şok etti. Onu gören kişiler Bu kadar da değişim olmaz yorumlarında bulundu. Yarışmacının müthiş değişimi sosyal medyaya adeta bir bomba niteliğinde düştü. Tv8’in sevilen yarışmalarından bir tanesi olan O Ses Türkiye yarışması ile tanınmaya başlayan Aziz kiraz yarışmanın sonrasında Bir hayli değişti. Yarışmada göründüğü halinin tamamen değişmesi ile beraber çok dikkat çekmeye başladı. Kiraz’ı görenler O Ses Türkiye’deki Aziz’den eser bulamadıklarını ifade ettiler.

17 Yaşındaki Aziz Kiraz’ın Şu Anki Mükemmel Değişimi!

O Ses Türkiye yarışmasında başarıları ile gündemden düşmeyen yarışmacılardan olan Aziz Kiraz sessiz sayesinde oldukça sevilmişti. Hadise’nin takımının içerisinde yer almış olan ünlü isim son günlerde fiziksel değişimi ile görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımlarda Hadise’nin yarışmacısının değişimi sık sık hayranları tarafından yoruma tutuluyor.

Aziz kiraz 17 yaşında yarışmaya katılmıştı. Sesi ile adeta herkesi büyülemişti. Yarışmada gönülleri fethetmeyi Başaran ses sanatçısı Hadise tarafından da oldukça sevilen bir yarışmacıydı. Hadise’nin minik starım diyerek adlandırdığı yarışmacı büyüdü. Büyümesi ile beraber fiziksel değişim de kaçınılmaz oldu. Aziz Kiraz’ın yıllar içerisindeki değişime görenlerin çok değişmişsin demesine sebep oldu. Yıllar içerisinde yaşanan bu değişim herkesin dikkatini çekti. Aradan geçen 4 yılda müzisyenin bu kadar büyük değişimi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

17 Yaşında Tanınan Aziz Kiraz

17 yaşında katıldığı programda oldukça önlenen Aziz Kiraz yarışmana sonrasında ilk şarkısını çıkardı ve mükemmel tepkilerle karşılaştı. Yarışmadaki hali ile şu anki hali Bir hayli değişik. Yarışmayı 1. olarak tamamlayamasa da müzik hayatına hala devam etmekte olan sanatçı yapmış olduğu şarkısı ile de sevilmeyi başardı. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan sanatçı yakından takip edilen sanatçılar arasında bulunuyor. Sesi ile beğenilerin oda olan Aziz Kiraz mükemmel değişimi ile de uzun süre konuşulmaya devam edeceği benziyor.