Nusret Gökçe Kahve Dükkanı Kapicciiiinoo Açıldı!

Salt Bea hareketi ile tüm dünyada ünlenen Nusret Gökçe ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo’yu Maçka Palas’ta açtı!

Etlerle yaptığı videolar ve tuz dökme hareketi ile sosyal medyada ünlenen ve iyi bir PR yapan Nusret Gökçe bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağı kahve dükkanını açtı!

Yeni dükkan Kapicciiiinoo’nun logosu Nusret Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlandı. Kapicciiiinoo’da özel tasarımlar yer alacak.

Mekan Art Nouevau ve retro olarak dizayn edildi.

Nusret’in kahvecisinde kahvenin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks içecekleri, smoothie’ler, bitkisel çaylar ve pastane ürünleri yer alacak.

Mekanda en dikkat çekici olan ise gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo olacak.

Nusret Gökçe’nin daha önce yaptığı altın tozlu cappuccino’su gündem olmuştu.