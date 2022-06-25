Nurdan Almalı vefat etti! Judocu Nurdan Almalı neden öldü? Hastalığı neydi?

Milli judocu Nurdan Almalı vefat etti! Nurdan Almalı neden öldü? Nurdan Almalı hastalığı neydi? Nurdan Almalı neden vefat etti merak ediliyor! Cumartesi sabahı peş peşe ölüm haberleri geliyor. Bir üzücü haber de Milli judocu Nurdan Almalı geldi! Nurdan Almalı neden öldü? Nurdan Almalı neden vefat etti!

Nurdan Almalı öldü mü?

Türkiye Judo Federasyonu son dakika olarak açıkladığı habere göre milli judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti. En son Gençler Judo Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Nurdan Almalı hayata gözlerini yumdu.

Nurdan Almalı neden öldü? Hastalığı neydi?

23 yaşında hayata gözlerine yuman genç judocu kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Kanserin aldığı genç isimler arasında Nurdan Almalı’da eklendi.

Nurdan Almalı nasıl öldü?

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, “Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.