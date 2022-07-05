Norveç’te Kuran Provokasyonu! Kuranı Yakıp Kaçanlara Aracıyla Çarpan Kadın!

Norveç’te müslümanlara kuran yakma provokasyonu yapıldı!

Norveç’in başkenti Oslo’da İslam karşıtı bir aşırı sağcı grup cami önünden geçerken kuranı kerim yaktı.

Norveç’te Sian üyeleri cami karşısında araçlarının içinden camdan çıkardıkları Kur’an-ı Kerim’i yaktı! Aşırı sağcı bu kişiler daha sonra yolda geldikleri yere dönerken kazaya karıştı ve takla attılar!

MÜSLÜMAN KADINLAR KOVALAYIP ÇARPTI!

Norveç Oslo’da kuran yakarak provokasyon amaçlayanlar trafik kazasına karıştı ve dönüşte araçları takla attı.

Norveç’in Oslo şehrinde bulunan Mortensrud Camisi yakınında bir grup polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yaktı ve daha sonra zırhlı araçları ile yola çıktı.

Bu Sian grubunun araçlarına bir kadın otomobili ile takip edip yandan çarptı. Kuran yakan aşırı sağcı grubun içinde bulunduğu araç bu kazada takla attı.

Kazayı yaptıran araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazada Sian lideri Lars Thorsen ile araçtaki 6 kişi hafif şekilde yaralandı.