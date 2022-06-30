Nissan Micra yeniden gözde oldu! 30 bin TL indirim ile alabilirsiniz! Üstelik 80 bin TL destek var

Nissan Micra yeniden gözde oldu! 30 bin TL indirim ile alabilirsiniz! Üstelik 80 bin TL destek var… Nissan markası özellikle ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor. Nissan fiyatları ile pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle kadınların tercih ettiği model olan Nissan Micra’da oldukça cazip fiyatlar var. Nissan Micra modellerinde kampanya yapıldı ve bunun bitmesine 1 gün kaldı. Bu kampanya kapsamında 80.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz oranlı kredi imkanı veriliyor. Öte yandan Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF modelinde ise özel indirimli fiyat kişilerin gözlerinden kaçmıyor. Bu modeli 579.200 TL yerine indirimli olarak 549.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

Nissan Micra Güncel Fiyat Listesi

1.0 IG-T 92PS Düz Vites Visia 455.300

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia 493.700

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna 526.500

Nissan Micra boyut olarak biraz küçük görülebilir fakat 100 PS güç ve 160 Nm tork (CVT şanzımanlı: 144 Nm) üreten 3 silindirli 1.0 IG-T 100 motoru canavar gibidir. Nissan Micra ileri manuel yada CVT şanzımanla Türkiye’de satılıyor. Yajıt tüketimine baktığımız vakit ise, manuel olan versiyonu şehir içi 5.6 L, şehir dışı 3.9-4.0 L, ortalama 4.5-4.6 L yakmaktadır. CVT şanzımanlı Nissan Micra şehir içi 5.6 L, şehir dışı 4.2-4.5 L, ortalama 4.6-4.7 L yakıt harcamaktadır.

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi Nissan’ın resmi sitesinden alınmıştır.