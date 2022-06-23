Netflix Zeytin Ağacı Dizisi Konusu Ne? Oyuncuları Kim?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Serkan Altunorak ve Füsun Demirel’in yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi Netflix’te vizyona giriyor!

28 Temmuz’da seyirci karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı filminden ilk tanıtım fragmanı geldi. Peki Netflix’in Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları kim?

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında aşk dedikodularının çıkmasına sebep olan Zeytin Ağacı filminin konusu ne merak edildi.

Netflix’in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı Konusu?

Ada, Sevgi ve Leyla üniversiteden beri arkadaştır. Ada başarılı bir genel cerrah, Sevgi hırslı bir avukat Leyla ise kariyer yapmayı tercih etmeyen eşi ve oğlu ile oldukça rahat bir yaşam süren fenomendir..

Sevgi’ye kanser teşhisi konduktan sonra Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir umudun peşinden gider. Sevgi, Leyla’dan kendisini Zaman isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık’a götürmesini ister. Sevgi’yi vazgeçiremeyeceklerini anlayan Ada’da onlarla birlikte gider.

Ancak çıktıkları bu yolculuk sadece Sevgi’nin değil 3’nün de hayatını değiştirecektir.

Netflix’in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı Karakterleri;

Ada – Tuba Büyüküstün

Sevgi – Boncuk Yılmaz

Leyla – Seda Bakan

Zaman – Fırat Tanış