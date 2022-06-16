Netflix Türkiye’den Disney Plus İtirafı: Biz de Satın Aldık!

Türkiye’ye 14 Haziran’da gelerek büyük ses getiren Disney Plus yankıları sürüyor.

2 gün önce Ortadoğu pazarına girerek Türkiye’de de faaliyete geçen Disney Plus sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz akşam ünlü isimlerle lansman gerçekleştiren Disney Plus Türkiye’de açılır açılmaz sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları attıkları tweetlerle Disney Plus’a abone olduklarını söylemeye başlamıştı. Bu akım sonrası bazı kullanıcılar “Disney Plus almayan bir ben bir de Netflix admini kaldık” diyerek büyük etkileşim almıştı.

Disney Plus furyası Twitter’da devam ederken rakip Netflix Türkiye’den beklenmeyen bir tweet geldi.

Netflix Türikye resmi hesabı atılan bir tweeti alıntılayarak ilginç bir olaya imza attı.

Genel olarak rakip markaların birbirlerine atışmalarına alışkın olduğumuz reklam piyasasında Netflix Türkiye’den Disney Plus’a dost eli geldi.

Netflix Türkiye resmi hesabı atılan bir “Disney Plus almayan bir ben bir de Netflix admini kaldık” tweetini alıntıladı ve “Yoo ben de aldım” diye yazdı.

Netflix Türkiye’nin bu tweeti kısa süre içerinden yorum yağmuruna tutuldu.