Ne istediğini bilenlere sloganıyla Honda’dan dev kampanya! 2022 model Honda City fiyatları belirlendi… Ülkemizde en fazla satan otomobiller arasında yer alan Honda yeni kampanyalar ile otomobil severlerin dikkatini çekiyor. Dinamik olan dış tasarımı, konfor arayanlara geniş iç mekânı ve üstün Honda teknolojileriyle tam da ne istediğini bilenlere Honda City 2022 model peynir ekmek gibi satacak. Honda City’nin kendine has özellikleri ile keyifli bir sürüş yapabilirsiniz.

Honda City 121 bg güç ve 145 Nm tork üreten atmosferik 1.5L i-VTEC motorla Türkiye’de satışa sunuluyor. Bu motor CVT şanzımanla birlikte performans canavarı oluyor. Honda City ortalama 6.2L yakıt harcıyor.

2022 model Honda City fiyatları belirlendi!

Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT 534.000 TL’den satılıyor

Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT 550.600 TL’den satılıyor

Honda City, zevkinize göre fikir edinilen çift renkli elmas kesim, alüminyum alaşımlı ve sportif 16” jantları ile göz alıcı detaylara yer veriyor. L şekilde kurgulanan Tam LED ön farlar, 3 ebatlı yapıda ve olabildiğince sportif bir arka far aydınlatması ile Honda City, her yolculukta kendi dinamizmiyle hayat tipine uyum sağlıyor. Honda City, bilhassa uzun yolda emniyet desteği gerçekleştiren LED Ön Sis farları ile en yoğun siste bile görüşünüzün açık kalmasını destekliyor.