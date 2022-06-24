Ne bitcoin ne dolar ne de euro Temmuz’da altın bombası patlayacak! Altını olan ne yapsın!

Altını olan ne yapsın! Ne bitcoin ne dolar ne de euro Temmuz’da altın bombası patlayacak! Geleneksel bir yatırım aracı olarak altının hangi yönde ilerleyeceği ve yatırımcılara ne kadar kazandıracağı merak konusu. Gram altın fiyatlarının kritik seviyeleri geçmesi yapılan değerlendirmelerde önemli rol oynamıştır. Finans Analisti İslam Memiş bu noktada haziran ayında altın fiyatlarının mola vereceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu değerlendirmelerin Memiş’in geçmişteki yorumlarına bakarak doğru çıkacağı düşünülüyor. TL ve Dolar kuru altın fiyatları üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir süredir faizleri on dört seviyesinde sabit tutsa da yeni kararlarını duyurması bekleniyor. Piyasanın tahmini bu ayda da faizlerin sabit olacağı yönünde. Diğer taraftan yüksek enflasyonist ortamda Fed hamleleri, Rusya – Ukrayna Savaşı ve Çin’deki Covid vakaları piyasa üzerindeki önemini devam ettirmektedir.

Yapılan Analizlere Göre Altın Kazandıracak Mı?

Fed agresif bir şekilde faiz arttırmaya devam ederse ülke ekonomisi resesyona uğrayacağı endişesi söz konusu olmaktadır. Doların gerilemesi altın fiyatlarına destek sağlamaktadır. Bu nedenle altının zirve seviyesini gördüğü yorumlarını yapmak mümkündür. Fakat ABD’nin hazine tahvil getirilerinde yaşanan yükselişler bu kazanımların sınırlı olmasına neden oldu. Gram altın fiyatları 900 TL üzerinde açılış yaparken bunun artacağı da söylenebilir.

Döviz Kurları ve Pariteler Üzerinden Altın Yorumlaması

Döviz ve altın kurlarının yukarıya doğru hareketinin sürüp sürmeyeceği pek çok kişinin merakını çekmektedir. Satış yapanların zarar edeceği bir dönem olduğu yorumunu yapan İslam Memiş, bu dönemde beklemenin daha uygun bir karar olacağını açıkladı. Özellikle haziran ayında daha çok iç ekonomideki gelişmelerin takibinin önemli olduğunu belirtti. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu yorumları ve değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde takip etmesi uygun olacaktır. Böylece altına yatırım yaparak kazançlı çıkmak mümkün olabilir!

Temmuz ayına kadar gram altın fiyatlarının bin liranın üstüne çıkacağı yorumlarını görmek mümkündür. Bu noktada altın sahiplerinin ellerindeki altını tutarak beklemeye geçmesi en doğru adım olacaktır. Genel olarak altının yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor. Bu noktada iç piyasa ve dış piyasanın nabzını doğru yoklamak da oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Editörün notu: Haberimizde yer alan yorum kişinin kendi görüşleridir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.