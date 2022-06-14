Müjde 1100 TL Ödemesi Geliyor

Beklenen duyuru geldi. Müjde 1100 TL ödemesi meydana gelecek! Birçok kişinin hevesle beklediği açıklama sonunda geldi. Fiyat farkına bağlı olarak ödemenin mevcut olduğu ve yapılacağı duyurulurken beklenen kararın açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi rahat bir nefes aldı Trakya Birlik yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş olan toplantı ile birlikte 2021 ve 2022 yılları içerisinde ürün teslim eden kişilere %40 oranında ayçiçeği için ton başına Toplam 1100 TL fiyat farkı ödemesi yapılacağının kabul edildiğini ve bunun ödeneceği bildirildi.

Konu dahilinde birçok açıklama yapılırken Trakya Birlik yönetim kurulu tarafından gerçekleşen toplantı ile birlikte ortalama olarak ortaklarına toplam tutarın yaklaşık olarak 325 milyon olacağını ifade etti. Böylece gözler ödeme bilgileri ve detaylarına dönüş sağladı. Uzun zamandır gündemde olan fakat henüz bulunmayan bir konu olarak karşımıza çıkmaktaydı. Buna karşı son olarak gerçekleşen Açıklama ile birlikte pek çok kişi sevinç elde etti. Özel olarak resmi açıklamalar yapılması pek çok kişinin nefes almasını sağlarken gözler şu anda aktif bilgilerin güncellenmesi üzerine dönmüş durumda.

Resmi Bir Şekilde Açıklandı!

Sonunda resmi olarak açıklandı meydana gelen yönetim kurulu toplantısı doğrultusunda 31 Temmuz tarihine kadar gerçekleşen faaliyetler doğrultusunda ortaklara dair ayçiçeği stoklarının bu oranda mevcut hedeflere ulaşılması bekleniyor. Bu doğrultu da sahip olduğu bilanço ve gelir tablolarına bağlı olarak 2022 Nisan ayı içerisinde büyük oranla kazanç elde edeceği ifade edilirken 1100 TL fiyat farkı ödeneceği ifade edildi.

Bu durum da aynı ne yapılan açıklamaya göre değerlendirme yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildi. Malli tablolar ortaya çıkan mevcut farka bağlı olarak 5 yıl içerisinde uygulanan yöntemlerin Ocak ayı içerisinde meydana geleceği söylendi. Açıklama dahilinde ise mevcut ortak kararlar doğrultusunda ortaklarımıza müteakiben kar payı dağıtımı yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştır, şeklinde belirtildi. Gerçekleşen bu durum karşısında meydana gelen ürün fiyatlarına yüksek artışı gibi hususların da baz alınarak kurumsal olarak değerlendirileceği söylendi. İlk kez birikim tarihinde yapılan açıklamaya bağlı olmak üzere ön alım esnasında fiyatına fark fiyatı kullanarak alım fiyatının kesinleştirilmesinin ekonomimize büyük bir faydası var denmişti. 2021 senesindeki bir duruma karşı tüm ortaklarımıza %40 oranında fiyat farkı verilmesi kesinleştirilmiştir şeklinde açıklama yapıldı.

Hayırlı Olsun Denildi

Pek çok kişinin yakından takip ettiği açıklama doğrultusunda firma sahibi tarafından üretici ortakların tanrımsal faaliyetleri ile birlikte kazanç elde edilmesi için pek çok imkanlar doğrultusunda çalışılacağı belirtildi. Aynı zamanda firma çapında alternatif olarak alım modellerinin gerçekleşeceği bildirildi. Pandemi süreci ile birlikte karşımıza çıkan jeopolitik gelişmeler artmakta ve tarımsal emtiaların asla dengesine bağlı olarak ekonomik tercih haline gelen bir çiftçilik sistemi yer almaktadır.

Bu durum karşısında yönetim kurulu tarafından ortakların öğretimlerine dair hasat dönemi sonrası da yüksek fiyatla satış imkanı sağlandı. Bu doğrultuda yüksek kazançların ortaklık bağlarında daha da güçlendirileceği ifade etti. Kesin bir fiyat sağlamak amacıyla bireysel satış yöntemi tercih edilmekte olup aynı zamanda yeni alım modelleri ve ortaklara sunulmaktadır. Bu durum karşısında Kooperatifler tarafından da gerekli bilgilere sahip olunmakta olup beraberinde ortaklarımız ile birlikte yeni birliğimizin hayırlı olması gerektiği gibi açıklamalar gerçekleşerek hayırlı olsun dedi. Böylece uzun bir süredir beklediğinden hareketin adıma atılmış olarak pek çok kişinin memnun olması sağlandı. 1.100’nin ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir şekilde bilgi verilmemiş durumda. Günümüzde ise gözler ödemenin yapılacağı güne dönmüş durumda yer alıyor.