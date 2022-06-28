Mucize Doktor’un Ali Vefa’nın Verdiği Babalık Pozu Çok Konuşuldu

Medcezir dizisi ile tanınan ve daha sonra kariyerine Mucize Doktor dizisinde devam eden, canlandırdığı Ali Vefa karakteri ile unutulmaz bir oyunculuk sergileyen yakışıklı oyuncu Taner Ölmez’in sosyal medya da verdiği babalık pozu meslektaşları ve hayranları tarafından çok konuşuldu.

Taner Ölmez Kimdir?

1986 yılında Tunceli’de dünyaya gelen Taner Ölmez, 6 yaşındayken İstanbul’a taşınmışlardır. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Taner Ölmez, Instagram hesabın da ve Twitter hesabında oldukça takipçisi vardır. Taner Ölmez İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Elif dizisi, İstanbul’un Altınları dizisinde rol almıştır. Medcezir adlı dizide de Mert Serez karakterine can vererek başarısını ön plana koymuştur. Genelde başarılarıyla ve oyunculuğuyla ön plana çıkan Taner Ölmez en son FOX TV’de yayınlanan 2019 yapımı olan Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa olarak karşımıza çıkmıştır. Bu dizide Ali Vefa rolü ile tüm Türk halkının gönlünde taht kurmuştur.

Taner Ölmez Kiminle Evli

Taner ölmez kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evli. Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 12 yaşında ilk kariyerine adımını atmıştır. 2002 tarihinde Çocuklar Duymasın adlı dizide oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Ardından 2006 yapımlı İki Aile dizisinde siması daha da tanındı. İzlenme rekorları kıran eski zamanları anlatan gerçek öyküsü ile ilgi uyandıran dizi olan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde yer almıştır. Çeşmioğlu’nun ilk uzun filmi ise Reality Show kültürünü eleştiren Ev filmi oldu. Son olarak da yeni final yapan gerçek hikâyeyi anlatan izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisin de oynamıştır.

Ece Çeşmioğlu mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümün den 2015 yılında mezun olmuştur. Özellikle başarılarıyla gündeme gelen Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez ile hayatlarını birleştirerek bir kez daha gündeme gelmiştir. Birçok dizi filmde rol aldı. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu Haziran ayında hayatlarını birleştirdiler. Şık ve sade bir düğünle dostlarının şahitliğinde beraber dünya evine girdiler. Geçtiğimiz aylarda 24 Mart 2022 tarihinde çok tatlı bir kız çocukları oldu küçük kızlarının ismini Zeynep koydular küçük Zeynep’i çiftimiz kucaklarına alırken ilk defa anne ve baba olmanın heyecanlı yaşadılar.

Herkesin bildiği Ali Vefa yani gerçek adıyla Taner Ölmez, küçük kızının resmini olabildiğince sosyal medyada paylaşmamaya çalışıyordu. Fakat minik Zeynep üç buçuk aylık olunca, babası Taner Ölmez tarafından Instagram hesabında bir fotoğrafının yayınladığı görüldü. Ama bu sefer minik kızının bir bölümünü sevdiklerine ve takipçilerine göstermekten sakınmadı.

Yakışıklı oyuncu Taner Ölmez’in paylaştığı resmin altına Zeyno notuyla paylaşarak beğeni ve yorum yağmuruna kaptırdı. Taner Ölmez’in onun gibi oyuncu arkadaşları; Aybüke Pusat, Erkan Kolçak Köstendil, ve Erkan Avcı da yorumlarda bulunan başlıca ünlüler arasındaydı. Nazar boncuğu emojisi ve binlerce gelen güzel yorumlar Bunlar da fotoğrafa yapılan yorumlar arasındaydı.

Minik Zeynep’in doğumundan sonra hastane çıkışında oyuncu Taner Ölmez’in yaptığı açıklamalarda mutluluğu oldukça belli oluyordu. Bu sözlerle mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmıştı tarife edilemez bir mutluluk yaşıyorum ailem de erkek çoktu kız olması için resmen dua ediyordum. Çok istiyorduk ve çok şükür bir kızımız oldu doğuma girdiğinde gördüğüm ilk şey kızının kafasıydı ve gözyaşlarıma hâkim olamadım. Ağlamamak için elimden geleni yaptım ama dayanamayıp ağladım. Orada ilk temasının kızını koklamak olduğunu söyleyerek ne kadar mutlu olduğunu paylaştı.