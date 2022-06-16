Milyonlar İHYA oldu! Asgari ücretli çalışanlara net 6008 lira maaş! Fark formülü Meclis’te kabul edildi!

Milyonlar İHYA oldu! Asgari ücretli çalışanlara net 6008 lira maaş! Fark formülü kabul edildi! Temmuz ayı yaklaşırken 2. kez asgari ücret zammı gündeme gelmeye başladı. Zamla ilgili çalışmaların başlaması ile enflasyonla ilgili zam oranlarının hesaplandığı dile getiriliyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranları artan fiyatlar karşısında vatandaşın mağdur olmamasını hedefliyor. Her yılın aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu 2. zammın hesaplamalarına devam ediyor.

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