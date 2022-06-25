Milli Emlak 38.000 TL ve 43.500 TL’ye arsa satıyor! İmarlı, imarsız arsalara başvuru rekoru kırıldı… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ucuz arsa satışları yapılıyor. Bilindiği gibi fiyatların oldukça arttığı şu dönemde vatandaşlar Milli Emlak resmi sayfasına başvuru kırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü herkesin beklediği arsa satışlarına başlamış durumda. Bu kapsamda yeni ihale ilanlarını resmi internet sitesi üstünde yayınlamayı sürdürüyor.

Çalılık Kastamonu İnebolu Akçay Köyü

• Taşınmaz No :37140101882

• Pafta / Ada / Parsel :E31-a-03-c-4-a / 167 / 1

• İmar Durumu :İmarsız

• Yasal Dayanak :2886 / 45.

• Taşınmaz Yüzölçümü :1.441,99m2

• Hazine Hissesi :1.441,99 m2

• Satılacak Yüzölçümü :1.441,99 m2

• Toplam Tahmin Bedel :43.500,00

• Geçici Teminat Bedeli :8.700,00

• İhale Tarihi ve Saati :27.06.2022 11:00

• Açıklama :İnebolu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Mal Satış İlanı

Tarla Kırşehir Akpınar Hacımirza Köyü

• Taşınmaz No :40030101267

• Pafta / Ada / Parsel :j31b04c / 119 / 21

• İmar Durumu :İmarsız

• İmar Özellik Adı :

• İmar Tarihi :

• Yasal Dayanak :2886 / 45.

• Taşınmaz Yüzölçümü :7.357,17m2

• Hazine Hissesi :7.357,17 m2

• Satılacak Yüzölçümü :7.357,17 m2

• Toplam Tahmin Bedel :38.000,00

• Geçici Teminat Bedeli :9.500,00

• İhale Tarihi ve Saati :27.06.2022 15:15

İşte Milli Emlak arsa alımı için başvuru linkleri

Kastamonu: https://www.milliemlak.gov.tr/Sale/SaleDetail?OID=37140101882

Kırşehir: https://www.milliemlak.gov.tr/Sale/SaleDetail?OID=40030101267

Editörün notu: Haberimizde yer alan görseller Milli Emlak resmi sitesinden alınmıştır.