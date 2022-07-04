Migros, Tarım Kredi ve TMO’da et, çay, ayçiçek yağı, şeker, pirinç ve nohut’ta dev indirim! Bayram öncesi cüzdanlar nefes alacak
Hakmar, Migros, Tarım Kredi ve TMO’da bayram öncesi dev indirim şu dönemlerde vatandaşlara bir nebze olsun nefes aldırdı. Bayram öncesi marketler kampanyalarına hız vermiş durumda. Özellikle temel gıda maddeleri indirim için hedef alınıyor. Öncelikle Migros ile başlayalım, Migros markette seçili et ürünlerinde oldukça kallavi indirimler sizi bekliyor. Bir diğer markette Tarım Kredi Kooperatif Marketleridir, Tarım Kredi Kooperatif’in bu haftaya özel indirimli ürünlerinin yer aldığı aktüel kataloğu açıklandı. Ayçiçek yağı, salça, deterjan çeşitleri, kolonya, Mantı, beyaz peynir, un, bal, çay, pirinç ürünleri katalogta var. Bir diğer tercih edilen markette Toprak Mahsulleri Ofisi kısaca (TMO) vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı beraberliğinde kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nde ürün fiyatları oldukça makul olmaktadır.
MİGROS KIRMIZI ET FİYATLARINDA DEV İNDİRİM
Dana Stragonof Kg (But Eti): 137,30 TL
Dana Tranç Kg (But Eti): 133,05 TL
Dana Nuar Kg: 129,07 TL
Dana Rostoluk Et Kg: 130,01 TL
Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kg: 118,53 TL
Dana But Sotelik Et Çiftlik Kg: 135,71 TL
Beypiliç Pirzola Kg: 50,93 TL
Şenpiliç Pirzola Kg: 50,18 TL
Banvit Piliç Pirzola Kg: 51,68 TL
Beypiliç Soslu Piliç Parmak Bonfile Kg: 53,93 TL
Beypi Tabaklı Soslu But Pirzola: 56,18 TL
Beypiliç Soslu Izgara Kanat Kg: 52,43 TL
Şenpiliç Acılı Pılıç Kanat İncik Kg: 48,68 TL’den satılıyor
Şenpiliç Soslu Yaprak Pirzola Kg: 53,93 TL’den satılıyor
Şenpiliç Karışık Piliç Mangallık Kg: 57,68 TL’den satılıyor
Banvit Soslu Piliç Izgara Kanat Kg: 52,43 TL’den satılıyor
Banvit Acılı Tavuk Fajita 500 G: 37,46 TL’den satılıyor
Banvit Yayla Soslu Tavuk Kuşbaşı 500 G: 38,93 TL’den satılıyor
Bolca Hindi Dilimli Göğüs 750 G: 51,90 TL’den satılıyor
Banvit Çıtır Piliç Kanat 300 G: 27,90 TL
Bolez Köylüm Piliç But Kg: 47,90 TL’den satılıyor
Bolez Köylüm Baget Kg: 49,90 TL’den satılıyor
Bolez Köylüm But Izgara Kg: 72,90 TL’den satılıyor
Beypiliç Parmak Bonfile Kg: 73,90 TL’den satılıyor
TARIM KREDİ MARKET ÜRÜNLERİ
Lipton Soğuk Çay 1.5L: 9,90 Türk Lirası
Fruko Gazoz: 11.50 Türk Lirası
İlk Hasat Çay 500 g: 34,90 Türk Lirası
TMO Baldo Pirinç: 27.50 Türk Lirası
Dondurulmuş Bohça Mantı: 17,90 Türk Lirası
Konserve Kıyma: 39,90 Türk Lirası
Beyaz Peynir 525 g: 46,90 Türk Lirası
Türk Şeker Bal 400 g: 21,90 Türk Lirası
Anadolu buğday unu 2 kg: 19,50 Türk Lirası
TMO MARKET ÜRÜNLERİ
Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 62.50 Türk Lirası
Nohut İri tane 2 Kilogram: 20.50 Türk Lirası
Nohut Çok İri tane 2 Kilogram: 22.50 Türk Lirası
Kırmızı Mercimek: 1 Kilogram: 15.00 Türk Lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gram: 13.00 Türk Lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kilogram: 13.75 Türk Lirası
Kakaolu Fındık Kreması: 400 Gram: 21.00 Türk Lirası
Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 Türk Lirası
Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk Lirası
Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 57.50 Türk Lirası
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 55.00 Türk Lirası
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 72.50 Türk Lirası
Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Migros, Tarım Kredi ve TMO marketlerin resmi sitesinden alınmıştır.
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