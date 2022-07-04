Migros, Tarım Kredi ve TMO’da et, çay, ayçiçek yağı, şeker, pirinç ve nohut’ta dev indirim! Bayram öncesi cüzdanlar nefes alacak

Hakmar, Migros, Tarım Kredi ve TMO’da bayram öncesi dev indirim şu dönemlerde vatandaşlara bir nebze olsun nefes aldırdı. Bayram öncesi marketler kampanyalarına hız vermiş durumda. Özellikle temel gıda maddeleri indirim için hedef alınıyor. Öncelikle Migros ile başlayalım, Migros markette seçili et ürünlerinde oldukça kallavi indirimler sizi bekliyor. Bir diğer markette Tarım Kredi Kooperatif Marketleridir, Tarım Kredi Kooperatif’in bu haftaya özel indirimli ürünlerinin yer aldığı aktüel kataloğu açıklandı. Ayçiçek yağı, salça, deterjan çeşitleri, kolonya, Mantı, beyaz peynir, un, bal, çay, pirinç ürünleri katalogta var. Bir diğer tercih edilen markette Toprak Mahsulleri Ofisi kısaca (TMO) vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı beraberliğinde kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nde ürün fiyatları oldukça makul olmaktadır.

MİGROS KIRMIZI ET FİYATLARINDA DEV İNDİRİM

Dana Stragonof Kg (But Eti): 137,30 TL

Dana Tranç Kg (But Eti): 133,05 TL

Dana Nuar Kg: 129,07 TL

Dana Rostoluk Et Kg: 130,01 TL

Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kg: 118,53 TL

Dana But Sotelik Et Çiftlik Kg: 135,71 TL

Beypiliç Pirzola Kg: 50,93 TL

Şenpiliç Pirzola Kg: 50,18 TL

Banvit Piliç Pirzola Kg: 51,68 TL

Beypiliç Soslu Piliç Parmak Bonfile Kg: 53,93 TL

Beypi Tabaklı Soslu But Pirzola: 56,18 TL

Beypiliç Soslu Izgara Kanat Kg: 52,43 TL

Şenpiliç Acılı Pılıç Kanat İncik Kg: 48,68 TL’den satılıyor

Şenpiliç Soslu Yaprak Pirzola Kg: 53,93 TL’den satılıyor

Şenpiliç Karışık Piliç Mangallık Kg: 57,68 TL’den satılıyor

Banvit Soslu Piliç Izgara Kanat Kg: 52,43 TL’den satılıyor

Banvit Acılı Tavuk Fajita 500 G: 37,46 TL’den satılıyor

Banvit Yayla Soslu Tavuk Kuşbaşı 500 G: 38,93 TL’den satılıyor

Bolca Hindi Dilimli Göğüs 750 G: 51,90 TL’den satılıyor

Banvit Çıtır Piliç Kanat 300 G: 27,90 TL

Bolez Köylüm Piliç But Kg: 47,90 TL’den satılıyor

Bolez Köylüm Baget Kg: 49,90 TL’den satılıyor

Bolez Köylüm But Izgara Kg: 72,90 TL’den satılıyor

Beypiliç Parmak Bonfile Kg: 73,90 TL’den satılıyor

TARIM KREDİ MARKET ÜRÜNLERİ

Lipton Soğuk Çay 1.5L: 9,90 Türk Lirası

Fruko Gazoz: 11.50 Türk Lirası

İlk Hasat Çay 500 g: 34,90 Türk Lirası

TMO Baldo Pirinç: 27.50 Türk Lirası

Dondurulmuş Bohça Mantı: 17,90 Türk Lirası

Konserve Kıyma: 39,90 Türk Lirası

Beyaz Peynir 525 g: 46,90 Türk Lirası

Türk Şeker Bal 400 g: 21,90 Türk Lirası

Anadolu buğday unu 2 kg: 19,50 Türk Lirası

TMO MARKET ÜRÜNLERİ

Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 62.50 Türk Lirası

Nohut İri tane 2 Kilogram: 20.50 Türk Lirası

Nohut Çok İri tane 2 Kilogram: 22.50 Türk Lirası

Kırmızı Mercimek: 1 Kilogram: 15.00 Türk Lirası

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gram: 13.00 Türk Lirası

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kilogram: 13.75 Türk Lirası

Kakaolu Fındık Kreması: 400 Gram: 21.00 Türk Lirası

Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 Türk Lirası

Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk Lirası

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 57.50 Türk Lirası

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 55.00 Türk Lirası

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 72.50 Türk Lirası

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Migros, Tarım Kredi ve TMO marketlerin resmi sitesinden alınmıştır.