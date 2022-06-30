Michael Owen’in Kızı Gemma Evlenme Programında Erkeklere Kucak Dansı Yapıp Öpüştü!

Bir dönemin ünlü futbolcusu Michael Owen’in kızından erotik şov!

İngiltere’de ITV2 kanalında yayınlanan flört programı Love Island (Aşk Adası)’nda yarışan Michael Owen’in kızı Gemma yarışmacı erkek adaylara kucak dansı yaptı!

İngiltere’nin gündem olan realite şovlarından biri olan Love Island programın son bölümüne eski futbolcu Michael Owen’in kızı Gemma’nın kucak dansı ve öpüşmesi damga vurdu.

Michael Owen’in kızı İngiltere’nin en popüler evlilik programlarından biri Love Island’a katıldı. Program çiftlerin özel anlarını yayınlamasıyla gündemden düşmüyor. Son olarak yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin de yayınlanmasıyla iyice popüler olan yarışmanın son bölümüne İngiltere’nin eski futbolcusu Michael Owen’in kızı Gemma’nın kucak dansı ve öpüşmesi damga vurdu.

Gemma siyah mini seksi bir tanga elbisesiyle erkek yarışmacılara müzik eşliğinde kucak dansı yaptı. Daha sonra ise yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı.

Programının o anları gündem olunca babası ünlü futbolcu Michael Owen kendi Twitter hesabından duruma tepki verdi.

Owen’in 19 yaşındaki kızı Gemma programda seksi bir meydan okuma bölümünde yaptığı dansla gündem oldu. Owen bu görüntülerin ardından Twitter’da iki eliyle gözlerini kapatan yüz emojisi paylaştı.