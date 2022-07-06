Metin Hara ve Hilal Altınbilek Evleniyor!

Bir dönem Victoria’s Secret’in dünyaca ünlü mankeni Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara ile Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek evleniyor.

Metin Hara ile Hilal Altınbilek hayatlarını resmi olarak birleştirmeye karar verdi.

Metin Hara ve Hilal Altınbilek ilişkisi evliliğe dönüştü. Bir yıldır beraber olan ünlü çift ilişkilerini resmileştirmeye karar verdi.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara nikah masasına oturuyor.

Ünlü yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Hara güzel manken sonrası Lima’ya benzerliği ile dikkat çeken güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara ile güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile evlenmeye karar verdi.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek sevgilisinin ailesiyle de tanımıştı.

Çift geçen sene magazincilerin “Aileler tanıştı mı?” sorusuna “Evet tanıştı merak etmeyin” yanıtını verdi.