Meteoroloji son dakika kara haberi verdi! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Fena geliyor

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Fena geliyor… Kurban Bayramı için sayılı günler kala, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kötü haber verildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde pek çok ilimiz de sağanak yağış var. Bayramın birinci günü İstanbul ve İzmir’de dahil olmak üzere 23 kentte sağanak yağışlar var.

Kurban Bayramının ikinci gününde de yağışlar etkili olacak. yağış olan şehirler ve üç günlük hava durumu raporları. Bayramın birinci günü sağanak yağış beklenilen şehirler: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu şehirlerimizde sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Son Dakika Kurban Bayramının Birinci Günü Hava Durumu

Meteoroloji Son Dakika Kurban Bayramının İkinci Günü Hava Durumu

Meteoroloji Son Dakika Kurban Bayramının Üçüncü Günü Hava Durumu