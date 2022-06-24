Meslek Lisesi Öğrencileri Dikkat! Bu Haber Sizin İçin

Okullu ailelere büyük bir müjde var. Bu haber okula giden çocuklu aileleri daha çok ilgilendiriyor. Meslek lisesine giden çocuklu ailelerin annelerine belirli miktarda para yardımı yapılacağı açıklandı.

Meslek lisesinde çocuğu okuyan ailelere 500 TL maddi destek yardımında bulunulacak. Bu kimi aile için güzel bir yardım olacak. Kimi ailenin elini ufak da olsa hafifletecek. Böylece aileler biraz daha rahatlayacak. Önümüzdeki yıl da 2022-2023 ‘te ise bu miktarın 600 TL olacağı açıklandı.

Açıklama Ne Zaman Yapıldı?

Millî Eğitim Bakanı öğrencilere yarar sağlaması amacıyla böyle bir protokol imzaladı. Bu protokolde yapılan açıklamaya göre 4 yıl boyunca eğitim öğretim gören meslek lisesi öğrencilerine her ay 500 TL yardım yapılacağı söylendi. Bu durum meslek liselerinde okuyan öğrencilerin belki de bu cüzi miktarla istedikleri aletleri alıp yeni icatlar yapabileceğini gösterir. Kimi öğrenciler maddi destek alamadıkları için istedikleri projeleri gerçekleştirememektedir. Bu durumda yeni projelerde üretim olmamaktadır sadece hayalde kalmaktadır. Fakat yapılacak bu aylık destek ile bir nevi nefes almaları sağlanacaktır.

Geçen sene meslek lisesi öğrencileri bin 320 ‘idi. Fakat bu yılki sayı 8 bin 273 olmuştur. Her il ve ilçe de birçok meslek lisesi öğrencisi vardır. Fakat Şahinbey bu konu da daha büyük bir sayıya sahiptir. Bu imzalanmış olan protokol ile devletin meslek lisesi öğrencilerine aylık destek yardımı alacakları asgari ücrete ek olacaktır.

Bu yapılan destek asgari ücret ile birleşince gayet makul bir maddi destek olmaktadır. Bir öğrencinin hele ki meslek lisesi öğrencisinin ailesine maddi anlamda katkı sağlaması kişinin hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir psikolojik özgüvene sahip olmasını sağlar. Öğrencinin ailesine karşı kendisini daha işe yarar olarak görmesini sağlar. Bu da özgüven açısından büyük önem taşır kişi için. 4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca bu ödeme devam edecektir.

Ödeme Kime Yapılacak?

Yapılacak olan bu aylık maddi desteğin anneye verileceği açıklandı. Bu durum anneleri sevindirdi. Çünkü anneler okuyan çocukları ile daha çok ilgilenmektedir. Bu durumda kendi çocuklarının neye ihtiyacı olduğunu bilir ve bu para yardımını o yönde kullanacaktır. Önümüzdeki sene bu miktar 600 TL olacaktır. Her ay alınacak bu miktar hiç de azımsanacak bir miktar değildir. İmzalanan bu protokolün şimdiki rakamı 250 milyon civarıdır.

Yalnız belirlenen bu projenin oldukça geniştir. Belki de ilerleyen yıllarda bu proje daha da genişletilecektir. Bunu bize ilerleyen zaman gösterecektir. Herhangi belirli bir miktar belirlenmesine gidilmiyor. Şimdiki hesaplamalara göre okuyan meslek lisesi öğrencisi sayısı 8 bin öğrencidir. Bu bütün sayıya her ay maddi olarak 500 TL destek sağlanacaktır. Fakat bu sayı artsa da bu destek projesi durdurulmayacak.

Aksine devam edeceği açıklandı. Bu güzel haber bütün öğrencileri fazlasıyla mutlu etti. İstenilen sadece meslek lisesi öğrencilerinin ilerde bir meslek sahibi olabilmeleridir. Bu hem ülkemiz için hem de kendileri için oldukça önemlidir. Meslek liselerinin eski önemini kazanmaları bu bakımdan son derece faydalı olacaktır. Meslek lisesinde okuyarak bir meslek sahibi olmak isteyen öğrencilere devletin desteği her zaman devam edecektir bilgisi de paylaşılmıştır. Burada amaç gençlerin bir meslek sahibi olarak geleceğe daha umutlu bir şekilde bakmalarını sağlamaktır. Devletin sunduğu bu projenin çok yararlı olacağı ön görülmektedir ve önü açıktır.