Merve Boluğur Oyunculuğa Geri Dönüyor! Romantik Komediyle Geliyor!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandırdıktan sonra bunalıma girdiği söylenen Merve Boluğur toparlanmaya başlıyor!

Geçtiğimiz gün uzun zamandır oyunculuk yapmamasına rağmen magazincilerin Yılın Kadın Oyuncusu verdiği Merve Boluğur ağlamış ve çok duygulandığını söylemişti.

Son olarak ŞŞŞT adlı şarkı çıkaran Merve Boluğur ünlü popçu Murat Dalkılıç ile boşanmış ve boşanma sonrasında Dalkılıç’ın hemen bir uzun ilişkiye başlamasıyla Boluğur zor günler geçirmişti. Boşanma sonrasında yaptığı açıklamalar ve hareketlerle zor günler geçirdiği görülen Merve Boluğur hayranlarına müjde geldi.

Uzun süredir oyunculuk yapmayan ve ruhsal problemler yaşadığı düşünülen Merve Boluğur oyunculuğa geri dönüyor.

Magazincilerin verdiği ödülle oyunculuk için sürekli hayranlarının baskı yaptığını açıklayan Boluğur “Artık zamanı geldi” diyerek sevindirdi.

Merve Boluğur’un hayranları oyunculuğa geri döndüğünde genç ismin toparlanacağından emin. Peki Merve Boluğur hangi diziyle ekranlara gelecek.

Kulislerden gelen bilgilere göre aslında Merve Boluğur’a çok fazla teklif gittiği ancak Boluğur’un bu teklifleri kabul etmediği öğrenildi.

Boluğur bugüne kadar en keyif aldığı rolün Küçük Sırlar dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteri olduğunu söyledi.

Merve Boluğur son paylaşımları ile artık teklifleri değerlendireceğini söyledi. Merve Boluğur bir romantik komedi dizisiyle ekranlara geri dönmek istediğini söyledi.