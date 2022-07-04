Merve Boluğur Bikinileriyle Yine Gündem Oldu!

Murat Dalkılıç ile boşanması sonrası oyunculuk kariyerini sonlandıran ve sosyal medya paylaşımları ile olay olan Merve Boluğur denize indi!

Youtube kanalı, verdiği röportajlar ve paylaşımları ile gündem olan ve mental sağlığı hakkında sürekli olarak yorum yapılan Merve Boluğur son olarak şarkı çıkarmıştı.

Son olarak Şşşşttt adında bir single yayınlayan Merve Boluğur deniz sezonunu açtı. Tatil paylaşımlarına başlayan Merve Boluğur sosyal medya hesabından bikini ve mayo şov yaptı.

Hakkında sürekli olarak boşanma sonrası bunalıma girdiği iddiaları dolanan Merve Boluğur yorumlara kulağını tıkamaya ve kendi yolundan gitmeye devam ediyor.

Hayranlarının oyunculuğa geri dönmesi için baskı yaptığı Merve Boluğur bu konu içinde açıklama yaptı.

Oyunculuğa şu an için geri dönmeyi düşünmediğini açıklayan Merve Boluğur bikinileri ile paylaşımlara doyamadı.

Merve Boluğur instagram hesabından mayo ve bikini şov yaptı.