Merkez Bankasının Bu Kararı Çok Konuşulur! Tam 5 Sene Boyunca

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirasını korumak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Buna göre yabancı para yükümlülükleri için Türk lirası tahvillerine 5 yıl (en az) vade şartının getirildiği açıklandı. Bunun hemen ardından göstergenin de yaklaşık 10 yıllık vadeli tahvil getirisi ile ilgili açıklanan kararın sonrasında 150 baz puanlık düşüş birden yaşadı. Bunun sonucunda ise 20.11’e kadar geriledi! Tabii ki bu kararın hemen akabinde bir de faiz kararı konuşulmaya başlandı. Peki ama faiz kararı bu karar ile doğrudan ilişkili mi?

Öncelikle Merkez Bankası’nın Türk Lirasını korumak için bu adımı attığını biliyoruz. Faiz kararı ise daha çok iç piyasa ile alakalı bir konu başlığı için olduğu için hem alakalı hem de alakasız şeklinde yorumlamak mümkündür.

Merkez Bankası Faiz Kararı Hakkında

Son dönemlerin en çok değişken yorumlarını faiz kararlarında görüyoruz. Bazı ekonomistler çok daha yüksek faiz kararı beklerken, düşürüleceğini yada sabit bırakılacağını söyleyen ekonomistlerde yok değil. Peki ama öncesinde ne olmuştu?

Faiz kararının sonraki basamağında olanı biteni daha iyi anlamak için öncesinde neler olduğuna bir göz atmak gerekmektedir. Özellikle Eylül ve Aralık arasında hatırlayacağımız üzere faizlerde 500 baz puan indirim yapılmış ve bu da çok konuşulmuştu. Sonraki 5 aylık süreçte ise Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 14’te sabit tuttuğunu gördük.

Yükseltilir mi?

Merakla beklenen bir karar olmasının öncelikli nedeni ise dünyanın bütün büyük ekonomilerinin birer birer faiz yükseltmesidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şu ana kadar faizi sabit tutarak ciddi anlamda bir sorunun da tetiklenmesine neden oldu.

Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ekonomileri de ardı ardına faiz yükseltme kararı aldı. Bu durumda Türkiye’de görüşleri ikiye böldü. Yaygın olan kanı 5 aydır devam eden yüzde 14’lük faiz kararının aynı şekilde devam edeceği yönünde oldu. Bazı ekonomistler ise faiz kararının yükselmesi yönünde alınacağını düşündüklerini belirtti. Peki ama ne olacak?

Bu işlem tabii ki belli başlı sorunları da beraberinde getirebilir. 23 haziran Perşembe günü saat 14.00’de açıklanacak bu karar ile birlikte sabitlerin sabit tutulacağına yönelik düşüncenin daha ağır bastığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Önceki Tahminler Tutmadı

Daha önceki aylarda da faiz kararı ile ilgili bazı açıklamaların ön plana çıktığını belirtmiştik. Ardı ardına yapılan açıklamalar kısa süre içerisinde faizlerin 14 puandan 26 puana kadar yükseleceğini ön gören pek çok büyük ekonomistin bu kararlarının da tutmamasına neden olmuştu. Bu durumun en büyük nedeni ise artan enflasyona bağlandı.

Tüm Dünyada Enflasyon Rakamları Artıyor

Bu konuda şundan bahsetmek gerekir ki, tüm dünyada enflasyon rakamları çok ciddi anlamda artış gösteriyor. Sadece Avrupa ülkeleri için değil, Afrika’dan Asya’ya varana kadar onlarca ülke ciddi anlamda enflasyon yükselmesi ile boğuşmakta. Hemen hemen tüm ülkelerin merkez bankaları bu şekilde ani olarak ortaya çıkan yükselme rakamlarında faiz artışı ile cevap veriyorlar. Genel olarak bu kararlar analiz edildiğinde ortaya çıkan sonuç ise, enflasyon rakamlarının pek çok ülkede para birimlerinin değerinin korunması için son derece yerinde bir karar olduğudur.

Bazı ekonomistler ülkemizde ki enflasyonun geriye doğru gitmesi için Türk lirasının değer kazanması gerektiğini savunuyorlar. Aynı ekonomistlerin bu tezlerinde öncelikli olarak Türk lirasının değer kazanmasını da faiz yükseltmesi ile mümkün olduğunu belirtiyorlar. Yani Türk lirasının değer kazanması için düzenli olarak, olmasa da belli aralıklarla faiz enstrümanının kullanılması gerekebilir.