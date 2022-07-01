‘Merhaba’ Filminin Tanıtımı Çok Anlamlı Bir Günde Paylaşıldı!

15 sene önce hayatını bir trafik kazasında kaybeden müzisyen şarkıcı Barış Akarsu’nun ‘Merhaba’ filminin vizyon tarihi birkaç gün önce açıklandı. Bugün ise filmden ilk tanıtım geldi. Çok özel bir gün olan bugün filmin tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı.

Rock sanatçısı Barış Akarsu, maalesef ki 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası ile bütün sevenlerini yasa boğmuştu. Sevilen sanatçı, 28 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Barış Akarsu, genç yaşta hayata gözlerini yumarken şimdi biyografi filmi çekilerek genç sanatçıya sonsuz bir yaşam sağlanacak. 2007 senesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle aramızdan ayrılan genç rock sanatçısı Akarsu’nun hayatı beyazperdede tekrar hayat buluyor. Çok değerli ve güzel bir film olarak sanatçı aramızda adeta yeniden canlanacak. İsmail Ege Şaşmaz’ın Barış Akarsu’yu canlandırdığı filmin 18 Kasım’da vizyona gireceği açıklandı.

Barış Akarsu’nun hayatının anlatıldığı film çalışmaları devam ederken tanıtımın ilk hali paylaşıldı… Paylaşılan tanıtım için bu günün seçilmesinin amacı tarihin sevilen sanatçı için çok özel bir gün olmasıydı. ‘Merhaba’ filmi bugün yani 29 Haziran’da genç şarkıcının doğum gününde tanıtıma sunuldu. Barış Akarsu eğer yaşasaydı bugün tamı tamına 44 yaşında olacaktı…

Senaryosunu Canan Anar ve Mert Dikmen’in kaleme aldı. Yönetmen koltuğuna ise Mert Dikmen’in oturduğu ‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi sanatçının hayatından üç dönemi ele alacak. Barış Akarsu’nun babasına Hüseyin Avni Danyal, dedesine Metin Coşkun oynayacak. Kardeşini Aslıhan Şahin, yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun can verecek.

Genç Oyuncu Akarsu Hakkında Yanlış Sözler Kullandı!

Geçtiğimiz haftalarda film büyük bir krizle karşılaşmıştı. Akarsu’nun kız arkadaşına hayat verecek olan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, basın mensupları ile verdiği küçük bir röportajda. Barış Akarsu hakkında tanımadığını konuşarak uygunsuz sözlerde bulununca büyük bir tepki toplamıştı. Barış Akarsu’nun sevenleri tarafından bu davranışı onaylanmamış ve projeden ayrılmasına karar verilmişti.

Son anda yaşanmış olan başrol krizinin hemen ardından son dönemin başarılı oyuncularından biri olan Almila Ada için büyük bir fırsatta doğmuş bulundu. Yetenekli oyuncunun Aslı Bekiroğlu’nun gitmesi ile boşta kalan karakteri canlandırmayı kabul etmişti. Genç oyuncunun kabulünün ardından krizin çözüme kavuşması filmi heyecanla bekleyen herkesin içine su serpmişti.

18 Kasım’da Barış Akarsu Merhaba İzleyicilerle Buluşacak!

Sevilen rock sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatının üç dönemini alan filmin çekimleri ünlü müzisyenin memleketi Amasra’da çekildi. Filmde İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’nun karakterine hayat vereceği için oldukça heyecanlıydı. Geçtiğimiz günlerde filmdeki imajından görüntülerini sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan oyuncu, son paylaşımında da filmin afişini paylaştı.

Barış Akarsu’nun hem sevenlerinin hem hayranlarının merak ve hasret ile gün saydığı film 18 Kasım’da bekleyenleri ile buluşacak. Akarsu’nun sevgilisi Zeynep’i oyuncu Almila Ada, Barış Akarsu’nun kendisine ise İsmail Ege Şaşmaz hayat verecek. Filmin yapımcılığını Fikri Harika Productions ve ‘Dilberay’ filmine de imza atan Aytaç Medya üstleniyor. İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı filmin afişi, Barış Akarsu’nun sevenleri arasında büyük bir heyecan ve merak yarattı. Afişe olan büyük beğeni yüzlerce yorum aldı. Hayranları ve sevenleri filmi heyecanla ve sabırsızlıkla beklediklerini hemen hemen her yorumda belirtti.

2004 yılında ‘Akademi Türkiye’ ile tanıdığımız sanatçı, ‘Yalancı Yârim’ dizisi ile de kariyerini yükselişe geçirip göz önüne çıkarmıştı. Daha sonra sunduğu şarkılarla sevenlerini katbekat artıran genç sanatçı gönüllerde taht kurdu. Filmini merakla bekleyen seyirciler 18 Kasım’ı dört gözle bekliyor.