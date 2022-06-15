Merakla Beklenen Balkan Ninnisi Dizisi 21 Haziran da Başlıyor

TRT 1 ekranlarında, yaz sezonunda yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisinin tarihi belli oldu. 21 Haziran Salı günü ekrana gelecek olan dizi, yazın ilgi çeken dizileri arasında yer alması bekleniyor. Dizinin çekimlerine Mayıs ayında Üsküp de başlandı. Özellikle fragmanları ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosu da oldukça usta oyunculardan oluşuyor.

Dizide sanat camiasının önemli isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad yer alıyor. Ayrıca Emre Bey ve Merih Öztürk de başroller arasında yer alıyor. Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Sarp Bozkurt, Emine Halil, Deniz Gürkan gibi pek çok oyuncu yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Balkan Ninnisi yazın iddialı dizileri arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çeken diziler arasında yer alıyor. Oyuncuları ve tanıtımı ile ilgi çektiği Balkan Ninnisi dizisinin, konusu ve senaryosu da merak ediliyor.

Balkan Ninnisi Dizisinin Konusu

Dizi, farklı milletleler mensup iki gencin imkansız aşkını anlatıyor. Balkan Ninnisi, 600 yıl boyunca Osmanlı şehri olarak kalmış şehirde yaşanacak aşkı anlatacak. Şehrin bir tarafında Makedonlar bir tarafında ise Türkler ve Arnavutlar yer alıyor. Üsküp de geçen hikâyede, farklı Milletlere mensup olan, fakat kavuşmaları neredeyse imkansız olan iki gencin verecekleri mücadele anlatılıyor.

Balkan Ninnisi dizisinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor. Senaryosunun ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Esma Koç ve Abdülhamid Işık kaleme alıyor. Dizide en çok dikkat çeken ise müzikleri oluyor. Türk ve Balkan ezgilerinin bir arada bulunduğu müziklerin, oldukça eğlenceli olması bekleniyor. Dizi müziklerini ise Alper Atakan yapacak.

Balkan Ninnisi dizisi, özellikle imkansız aşk sevenler için harika bir yaz dizisi olmaya hazırlanıyor. İki gencin birbirleri için verecekleri mücadele ile yaza damga vuracak aşk dizileri arasında olması bekleniyor. Özellikle imkansız aşkın konu alındığı dizi, romantizm ve mücadele seven kişiler için ilgi çekici bir dizi olması bekleniyor.

Balkan Ninnisi Kadrosu Dikkat Çekiyor

İki gencin birbirleri için verdikleri mücadele ile Balkan Ninnisi dizisi, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada şimdiden gündem olmayı başaran Balkan Ninnisi, başrol oyuncuları ile de oldukça konuşulan yaz dizileri arasında. Pek çok yaz dizisinin başlayacağı diziler arasında yer alan Balkan Ninnisi, tanıtımı ile dikkat çeken diziler arasında yer alıyor.

Balkan Ninnisi, konusunun yanı sıra başrol oyuncuları ve usta oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, başrol oyuncuların uyumu da oldukça beğenildi. Tanıtımları yayınlanan dizinin nasıl bir şekilde ilerleyeceği merak konusu oldu.

Balkan Ninnisi Hangi Gün Ekranlara Gelecek

Balkan Ninnisi, 21 Haziran Salı akşamı ekranlara gelecek. Dizide farklı millet mensubuna ait iki gencin aşkı anlatılıyor. Çekim olarak ise Balkan Ninnisi dizisi, Makedonya’nın başkenti Üsküp de çekiliyor. Vardar köprüsünün ikiye bölündüğü, Taş köprünün olduğu alanda çekiliyor.

Üsküp ve Makedonya’nın güzelliğinin yansıtıldığı dizide, çekimler Mayıs ayından bu yana devam ediyor. Üsküp şehri, dizinin yansıttığı farklı mensuptan iki gencin hikayesine tanık oluyor. Ayrıca diziye Balkan ve Türk müziklerinin de eşlik etmesi ile eğlenceli bir yaz dizisi olması bekleniyor.

Balkan Ninnisi dizisi, romantizmin olacağı güzel bir aşk hikayesi ile ekranlara gelecek. İmkansız aşk ve mücadele ile yayınlanacak olan Balkan Ninnisi, pek çok kişinin ilgiyle beklediği diziler arasında. TRT 1 ekranlarında, her salı balkan Ninnisi dizisi ekranlarda yer alacak.