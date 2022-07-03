Memur ve emekliye az önce sürpriz açıklandı! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2022 Temmuz ayı en düşük maaş netleşti

Memur ve emekliye az önce açıklandı! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2022 Temmuz ayı en düşük maaş netleşti… Mayıs ayında açıklanan enflasyon oranlarında sonra emekliler ve kamu çalışılanları zam konusunu merak etmeye başlamışlardı. Kamu çalışanları ve emekliler her yıl ocak ve temmuz aylarında zam almaktadırlar. Bu yıl ki temmuz zammında ki oranlar ise doğrudan enflasyon ile bağlantılı olarak hesaplandı. Ancak SSK ve bağ kur emeklilerinin maaşları henüz belli olmadı.

Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra zam oranları kesinleşecek. Yıllık enflasyon oranı yüzde 73,50 iken 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 seviyelerinde oldu. Merkez bankasının verilerine göre haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olması beklenmekte. Kesin enflasyon seviyesi ise 4 Temmuzda belli olacak. Öte yandan son zamanlarda Temmuz maaş oranlarının ne kadar olacağına dair soruların da yanıtı aranıyor!

TBMM’de görüşülen 3600 ek gösterge ve emekli maaş zamlarını kapsayan torba kanunda en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olması kararlaştırıldı. Öte yandan 2022 Ocak ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile eş güdümlü en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Son oluşturulan farklılık ile bu tutar 3 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Temmuz Ayı Memur Maaşları

Temmuz ayı zammı ile birlikte en düşük memur maaşına 208 TL zam gelerek 4500 TL yapıldı. Avukat meslek grubuna 360 TL, Profesör maaşlarına 600 TL, mühendis maaşlarına 375 TL ve Hemşire maaşlarına 275 TL zam ilave edildi. Öte yandan uzman doktor kadrosuna 450 TL, polis memurlarına 325 TL, öğretmenlere 285 TL, genel müdürlere 700 TL ve son olarak müsteşar meslek grubuna 800 TL zam yapıldı. Böylece en yüksek memur maaşı 14 bin TL’yi aştı. Böylece Temmuz ayı itibariyle hangi memurun ne kadar maaş alacağına yönelik olarak sorular da yanıtını bulmuşa benziyor!

Temmuz Ayı Emekli Maaşları

5 aylık enflasyona göre emeklilere temmuz ayı için yüzde 35’lik bir zam yapıldı. Ancak haziran ayı enflasyon verilerinden sonra bu zam oranının yüzde 37 ya da 38 civarında olacağı tahmin edilmekte. Eğer yüzde 37 ya da 38’lik bir zam yapılırsa emekli maaşları şu şekilde olacak. SSK 2008 öncesi emeklilere 96 TL, SSK 2008 sonrası emeklilere 56 TL, Tarım bağ kur emeklilerine 65 TL ve son olarak esnaf bağ kur emeklilerine 80 TL’lik bir zam olacak. Uzmanların görüşlerine göre zamlar temmuzun ilk haftasına belirlenecek.