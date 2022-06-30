Memur, Emekli ve Asgari Ücret zammı netleşti! İşte zamlı yeni maaşlar

Memur Zammı! Memur ve Emekli için Enflasyon Farkı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2022’de Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi? Milyonlarca insanın gözü temmuz ayında yapılacak olan zam oranında. Emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2022’de asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz enflasyon farkı ne kadar olacak? Sorularının cevabı haberimizde…

Memur ve emeklilere yapılacak zam günlerdir gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayını vurgulayarak, enflasyon karşısında çalışan kişilerin yüzünü güldürecek bir çalışma yapıldığını duyurmuştu. Bakan Bilgin, “Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler.” İfadelerini kullandı. Bakan’ın bu duyurusu ile milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Bu duyuru ile insanlar peki kim ne kadar zam alacak? şeklinde sorular sormaya başladı. Memur ve emekliler enflasyon farkı ile birlikte ne kadar zam alacak? asgari ücrete ara zam. Olur mu?

Memur Zammı!

Son zamanlarda memur zammı gündemi oldukça yoğun ilerliyor. Kabine toplantısından sonra milyonlarca çalışanın gözleri memur zammı konusuna çevirdi. Memur zammı ile ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile beraber altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Hem altı aylık enflasyon oranı hem de toplu sözleşme oranının eklenmesi ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları temmuz ayında zamlanacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları bayram öncesinde 8 Temmuz ayında zamlı ödenecek. Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında, “Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz’da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.” İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.” açıklamalarında bulundu.

Memur ve Emekli için Enflasyon Farkı Ne Kadar Olacak? Temmuz 2022’de Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu sene yeni vergi olmayacağını ayrıca memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında %40 oranında zam olacağını ifade etti. Bakan Nebati, “”2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83’e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83’e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76’ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK’ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından fiyat endekslerinin aylık değişim oranlarına bakıldığında 5 aylık enflasyon oranı %35,64 oranında gerçekleşirken enflasyon farkı ise %28,14 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için zam oranı netlik kazanmış olacak. 4 Temmuz’da saat 10.00 itibariyle TÜİK tarafından ilan edilecek rakama göre milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenmiş olacak. Maaşların ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu. Reuters haber ajansının dokuz ekonomistin tahminine dayandırdığı habere göre Haziranda aylık bazdaki enflasyon için tahminlerin ortalaması yüzde 5,38 oldu. Ekonomistlerin tahminleri ise 3,5 ile 6,8 arasında değişti. 5,38 oranında enflasyon açıklanırsa kümülatif zam oranının %42,93 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.