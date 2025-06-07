Meliha Baykal Yozgat Bozok Üniversitesi’ni Sanatla Buluşturdu

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi Meliha Baykal, gönüllü olarak fakülte ve rektörlük binasının duvarlarını resimlerle süsleyerek kampüse adeta renk kattı. Öğrencilerin ilgi odağı haline gelen duvarlar, üniversiteye sanatın sıcaklığını taşıdı.

Resim Tutkusunu Kampüse Taşıdı

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Meliha Baykal, resme olan yeteneğini kampüs duvarlarına yansıtarak hem dikkat çekti hem de takdir topladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün fakültede sanatsal bir atmosfer yaratma isteğine kayıtsız kalmayan Baykal, duvarları ve bankları kendi çizdiği renkli desenlerle donattı. “Fakültemizin etrafı çok boştu. İlk duvarlarla başladık, sonra bankları boyadık. Öğrenci arkadaşlarım ve hocalarım çok destek oldu,” diyen Baykal, kampüsün sanatsal dönüşümünü büyük bir gönüllülükle gerçekleştirdi.

Rektörlük Binasında da Sanat İzi Bıraktı

Fakültede başlattığı çalışmalar kısa sürede dikkat çekti. Bu ilgi, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ın da gözünden kaçmadı. Rektörlük binasında bir “begonvil salonu” fikrini hayata geçirmek isteyen Yaşar, Baykal’a duvarları çiçek desenleriyle süslemesi için teklifte bulundu.

Baykal, kısa sürede rektörlük binasını da çiçeklerle bezeyerek projeyi başarıyla tamamladı.

“Çok beğenildi. Gelen herkes ‘Burası ne kadar güzelleşmiş’ diyor. Bu beni çok mutlu ediyor,” diyerek duygularını paylaştı.

Hayali: Kişisel Sergi Açmak ve Yüksek Lisans Yapmak

Çocukluğundan bu yana resme ilgi duyduğunu belirten Meliha Baykal, bugüne kadar pek çok hocasına doğum günlerinde kendi yaptığı yağlı boya tabloları hediye ettiğini anlattı. Gelecek hedefleri arasında yüksek lisans yapmak ve kişisel bir resim sergisi açmak olduğunu da vurguladı.

İletişim Fakültesi Sanatla Dönüşüyor

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ise Baykal’ın katkılarının sadece estetik değil, aynı zamanda öğrenci motivasyonu açısından da çok önemli olduğunu vurguladı: “Buradan geçen herkesin yüzü gülümsüyor. Renkli fakülte, renkli öğrenciler, işte iletişimin ruhu da bu.”

Duvar resimlerinin yalnızca İletişim Fakültesi öğrencilerine değil, tüm kampüse moral ve enerji verdiğini belirten Şentürk, “Bu alan artık öğrencilerin fotoğraf çektirdiği, vakit geçirmekten keyif aldığı bir yer haline geldi,” dedi.

Sanatın Dönüştürücü Gücü

Meliha Baykal’ın özverili çalışmaları, üniversite yaşamına renk ve ruh katmanın en somut örneği oldu. Genç bir sanatçının, gönüllü emeğiyle büyük bir fark yaratması, sanatın yaşam alanlarını dönüştürmedeki etkisini bir kez daha gösterdi.