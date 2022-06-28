Mehmet Ali Erbil’den Cüneyt Arkın ve Fatma Girik’in Vefat Ettiği Ünlü Hastaneye Ağır Sözler!

Yeşilçam’ın usta aktörü Cüneyt Arkın bu sabah hayatını kaybetti. Türk sinemasının en önemli değerlerinden Cüneyt Arkın’ın vefatı herkesi üzüntüye boğdu.

Cüneyt Arkın’ın vefatı sonrası sanat dünyası üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. Türk sinemasının yakışıklı ismi Cüneyt Arkın’ın vefatı herkesi hüzne boğdu.

Cüneyt Arkın’ın yakın dostu geçtiğimiz senelerde kaybettiğimiz sinemanın mavi gözlü kadını Fatma Girik’in ölümünde söylediği “Bekle beni Fatma geliyorum” sözleri akıllara geldi..

Cüneyt Arkın ve Fatma Girik’in aynı hastanede vefat etmesi dikkat çekti. Bugün o hastane ile ilgili Mehmet Ali Erbil’den sitem dolu bir paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil önce Cüneyt Arkın’a dair üzüntüsünü dile getirdi. Adından da bir paylaşım yaptı. Mehmet Ali Erbil sırtındaki sivilceyi göstermek için gittiği özel hastanenin 2 dakika için kendisinden 1300 TL para alınmasına tepki gösterip allah kimseyi bu hastaneye düşürmesin dedi.

Daha önce de özel hastanelerin ünlülerin ölüm haberini duyurup reklam yapmak için uğraşmadıkları iddia edilmiş ve bu iddia büyük tepki toplamıştı.