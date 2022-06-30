Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır? Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüs sonrası şimdi de Maymun Çiçeği ortaya çıktı! Türkiye’de ilk vaka bugün itibariyle bir kişide görüldü! Peki Maymun Çiçeği belirtileri neler? Maymun Çiçeği nasıl bulaşır neden bulaşır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün az önce yaptığı paylaşımda Türkiye’de ilk Maymun Çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiğini açıkladı.

Peki Maymun Çiçeği nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun Çiçeği virüsünden nasıl korunulur?

Dünya Koronavirüs nedeniyle 3 yıl boyunca durmuştu. Tam virüs bitti derken Maymun Çiçeği virüsü ortaya çıktı. Bugüne kadar Türkiye’de vaka tespit edilememişti ancak ilk vaka bugün itibariyle ortaya çıktı.

Şimdiye kadar dokuz Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya’da da görülen maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de bugün itibariyle bir kişide tespit edildi.

Peki Maymun Çiçeği belirtileri neler?

Maymun çiçeğinin ilk belirtileri Koronavirüs ile benzer bir şekilde ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısıdır. Belirtiler arasında en ayırt edici özellik deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri.

Maymun çiçeği kuluçka dönemi ne kadar?

Maymun Çiçeği virüsünün bulaştıktan sonra belirtileri göstermeye başlama süresi 7 ila 14 gün arasındadır. Döküntünün başlaması ateşin başlamasından 1-3 gün sonradır.

Maymun çiçeği ile suçiçeği virüsünün döküntüleri birbirine benzediği ancak hastalığın seyrinin ve yerleşim yerlerinin farklı olduğu açıklandı.

Maymun Çiçeği virüsünde sivilcenin daha büyük halindeki döküntüler genelde yüzde, ellerde, kollarda ve bacaklarda görülüyor ve estetik dışı bir görünüm ortaya çıkıyor.

Maymun Çiçeği virüsü yakın fiziksel temas sonucu bulaşıyor. Sarılma, dokunma, çok yakın nefes alış verişinde virüsün bulaştığı belirlendi.