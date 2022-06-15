Masumlar Apartmanı’nda Yıldızı Parlayan Tansel Öngel’in Yeni Dizisi

Son dönemlerde masumlar Apartmanı dizisiyle ününe ün katmayı başaran yakışıklı oyuncu Tansel Öngel, diziye sonradan katılmasına rağmen büyük başarı elde etti. Masumlar Apartmanı dizisi ile adından sıklıkla söz ettiren Tansel Öngel’in yeni projeleri dizinin final yapması ile birlikte merak ediliyordu.

13 Bölümlük Anlaşması Vardı

Masumlar Apartmanı isimli projeye yalnızca 13 bölümlük bir anlaşma ile katılan Tansel Öngel seyirciler tarafından büyük ilgi görmesi ile birlikte projede varlığına devam edildi. 13 bölümlük bir anlaşma ile Masumlar Apartmanı dizisine dahil olan Tansel Öngel, kısa sürede seyircilerin beğenisini toplayarak projedeki varlığını final bölümüne kadar sürdürmüş oldu.

İlk sezonda oldukça sevilmesinin yanı sıra 2. sezonda da Naci karakteri ile seyircinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinde yer alması ile birlikte FOX TV’de başlayan Maske Kimsin Sen isimli programda da sunuculuk gerçekleştirdi.

Uzun süre ekranlarda Masumlar Apartmanı dizisi ile yer alan Tansel Öngel, Maske Kimsin Sen olarak bilinen eğlence programını da sunarak oldukça yoğun ve yıldızı parlayan bir dönemi geride bıraktı.

Kanal D’nin Yeni Dizisine Mi Dahil Olacak?

Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezonu ile birlikte seyirciye veda etmesinin ardından yakışıklı oyuncu Tansel Öngel’in hangi projede yer alacağı büyük bir ilgiyle beklendi. Kanal D’nin yeni dizisi olan Hayallerim, Babam ve Ben isimli proje ile adı duyulan Tansel Öngel’den açıklama beklendi.

Hayallerim, Babam ve Ben isimli projede Berrak Tüzünataç ve Ozan Dolunay gibi önemli isimlerin başrolde bulunması ilgi ile beklenmesine sebep olmuştu. Ancak diziden önce yönetmen koltuğunda oturan Cevdet Mercan’ın ayrılması haberleri ardından Tansel Öngel’in de projeden çekildiği dedikoduları gündemi değiştirdi.

Oyuncudan Açıklama Geldi

Ünlü oyuncunun projeden çekildiği haberlerinin duyulması ile birlikte bu konu ile ilgili açıklama yapması beklendi. Ünlü oyuncunun konu ile ilgili muhabirlerle yaptığı röportajda pazar günleri tiyatro oyunları ile ilgilendiğini belirtti. Bunun yanı sıra dijital bir proje ile ilgilenmediğini söyleyen ünlü oyuncu sevenleri ile televizyon ekranları üzerinden buluşacağını açıkladı.

Dijital projeler hakkında açıklama yapan Tansel Öngel dijital bir projede değil televizyon dizilerinde yer alacağını söyledi. Tansel Öngel’i ekranlarda görmek isteyen sevenleri için ise yeni iş hazırlıkları olduğunu belirten ünlü oyuncu yakında sevenler için müjdeleri olacağını belirtti.

Yoğun bir şekilde çalıştığını açıklayan ünlü oyuncu televizyon ekranları için çeşitli planları olduğunu ve bu konuda toplantıların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İş Hazırlıkları Sürüyor

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalar doğrultusunda yeni işler konusunda hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtirken sevenleri için çeşitli müjdeler olacağını yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ve bu yoğun toplantılarında televizyon dizisi ile ilgili olduğu açıklamalarında bulundu.

Ünlü oyuncunun özellikle dijital platformları değil televizyon ekranlarını tercih etmesi şaşırttı. Bunun yanı sıra televizyon dizisini gündemine alması konusunda projeden çekildiği düşünülen Hayallerim, Babam ve Ben dizisinden mi bahsettiği merak edildi.

Projeden çekildiği düşünülen ünlü oyuncunun farklı bir proje görüşmeleri olduğu düşünüldü. Aynı zamanda çalışmalarının devam ettiğini söylerken ve bu konuda anlaşmalar ile ilgili kararlı bir konuşma yapan Tansel Öngel’in uzun soluklu projelerde yer alacağı düşünüldü.

Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı parlayan ve seyirciler tarafından ilgiyle seyredilen Tansel Öngel yeni başlayacağı projeye temkinli yaklaşıyor gibi görünüyor. Naci karakteri ile yakaladığı uyumu yeni projelerinde de yakalarsa uzun bir süre dillerden düşmeyeceğe benziyor.