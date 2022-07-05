Masterchef yarışması o iddiayla sallandı! Yemekteyiz birincisinin o yorumu ortalığı karıştırdı

Haftada beş gün TV8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması şimdi de başka bir konu ile gündeme geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden MasterChef programında yeni ayrılıkların yaşanacağı haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor! Bu kapsamda Özellikle Mehmet Şefin MasterChef programından ayrılacağına dair haberlerin sayısında da ciddi oranda bir artış yaşanılıyor! Peki, Mehmet Şef gerçekten de programdan ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar!

Mehmet Şef Ayrılıyor mu?

Geçen günlerde MasterChef jürilerinin artık programda yer almayacağı konuşulur olmuştu. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen haberlere sonunda yeni bir gelişme daha eklendi. Üstelik Yemekteyiz yarışmasının birincisinin yaptığı bir yorum olay oldu. Bu yorum sonrasında Mehmet Şefin programdan ayrılacağına dair haberler de ardı ardıma gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni fragmanda Mehmet Şef’ in ayrıntılarda yer aldığı görüldü. Ayrıca Mehmet Şef’ in sosyal medya hesabı üzerinden “Ayrılmadım.” mesajı paylaşması yüreklere su serpti. Bu sayede ekipten kimsenin ayrılmayacağı anlaşıldı. Peki, bu haberler nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar!

Yemekteyiz Birincisi Ne Yorum Yaptı?

Yemekteyiz yarışması birincisi Banu Doğan’ ın Mehmet Şef’in “Ayrılmadım.” cümlesinin altına yaptığı yorum, en az Mehmet Şef’ in devam edeceği haberi kadar ilgi çekti.

Banu Doğan Mehmet Şefin ayrıldığı şeklinde anlaşılacak bir yorum yapınca olaylar da hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu arada Yemekteyiz programında da yarışan yarışmacı adayının MasterChef programına dair farklı yorumlar da yapmış olması bir kez daha onun Mehmet Şef ayrılıyor haberlerinin yaygınlaşmasına neden oldu.

Birçok takipçi tarafından yarışmada torpil olduğunu ima etmekle suçlandı. Yorumlarda, bu sözleri söyledikten sonra yarışmaya kabul edilemeyeceği hatta Mehmet Şef’ in onu yarışmada görmek istemeyeceği bile söylenmişti.

Banu Doğan “Yarışma torpille dönüyor dedim gibi bir algı yaratmayın lütfen. Her iş de böyle değil midir şu hayatta?” diyerek söylediklerini açıklamaya çalıştı. Olaya dair net bir açıklama Banu Doğan’dan beklenmeye başlandı! Bu arada MasterChef yeni sezonda kimlerin yer alacağı merak ediliyor!