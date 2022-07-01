Masterchef Türkiye Gergin Başladı! Mehmet Şef Yarışmacıyı Kovdu!

TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye yarışması başladı! Yayınlandığı her sene reytinglerde birinci sırada yer alan yemek yarışması Mastrechef Türkiye yeni sezona başladı.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın oturduğu Acun Ilıcalı’nın fenomen programlarından biri olan Masterchef yeni sezon ilk bölümü başladı.

Masterchef’te ön elemeyi geçen adaylar yarışmacı adayı olmak için jürilerin karşısında kendilerini gösterecekleri yemeklerle ter döktü.

Masterchef Türkiye yarışması her zamanki gibi acıtasyon dolu yarışmacıların hayat hikayeleri ile başladı. Yer yer başka yarışmacılarla komedi anlar da yaşandı. Yarışmada olmazsa olmaz gerginlik ise daha ilk bölümde başladı.

Masterchef Türkiye yarışması aday seçmelerinde yarışmacılar jüri karşısında ter döktü.

GERGİN ANLAR! YARIŞMACIYI KOVDU!

Her sezon izlenme rekorları kıran Masterchef Türkiye yarışması yarışmacı adayların ön eleme seçimleri ile yeni sezona başladı.

Yarışmacı adaylardan bir genç tavırları ile Mehmet Şef’i deli etti. Oldukça rahat tavırlarıyla saygısız tutumlar sergileyen genç yarışmacı Mehmet Şef’i çileden çıkardı. Mehmet Şef yarışmacıyı dışarı mı attırdı?

Mehmet Şef’in uyarılarına yine rahat tavırları ile cevap veren yarışmacıya Mehmet Şef sinirlerine hakim olamayarak yarışmadan attıracağını söyledi!

Yarışmacı önce şeflere sen diye hitap etti ardından uyarıları da rahat tavırlarla geçiştirince şefler sinirlendi.

1 Temmuz 2022 Cuma günü Masterchef Türkiye yeni sezonu başladı. Yarışmada saygısız tutumlar sergileyen yarışmacı Mehmet Şef tarafından uyarıldı. Bunun üzerine genç yarışmacı jürilerden özür diledi. Jüri üyeleri genç yarışmacının yemeklerini beğenmeyerek 3 hayır ile eledi.