Marilyn Monroe Filminde Ana de Armas Rüzgarı! Netflix’in Blonde Filmi Ortalığı Yıkacak!

Netflix’in Marilyn Monroe biyografik yeni filmi Blonde’da Ana de Armas hayran bıraktı!

Netflix’in merakla beklenen Marilyn Monroe filminden ilk kareler geldi! Filmde Marilyn Monroe efsanesini canlandıran Ana de Armas benzerliği ile şimdiden tam not aldı.

Hollywood’un sarışın ikonu Marilyn Monroe’nun hayatının anlatıldığı Andrew Dominik’in Blonde filminden ilk kareler yayımladı.

Film Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlandı.

Filmde Ana de Armas sarışın efsane Marilyn Monroe’yu canlandırırken filmin oyuncu kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams gibi isimler yer alıyor.

Netflix’in merakle beklenen Blonde filminde Hollywood’un efsane ismi ikon Marilyn Monroe’nun hayatı bu sefer çarpıcı ve cesur bir şekilde anlatılıyor.

Norma Jeane olarak başladığı hayatını Marilyn Monroe olarak kökünden hayal bile edemeyeceği şekilde değiştiren sarışın kızın hikayesinden ilk kareler geldi.

Filmde Marilyn Monroe’yu canlandıran Ana De Armas “Bu film üzerinde bir yıl boyunca her gün saatlerce çalıştık. Fİlm için Joyce’un romanını okudum, yüzlerce fotoğraf, video, ses kayıtları, film bulabildiğim her şeyi inceledim. Filmdeki her sahne bir fotoğraftan ilham alıyor. Fotoğraftaki her ayrıntıyı inceledik tartıştık. İlk olarak hep ‘Norma Jeane burada ne hissediyordu?’ oldu. Marilyn’i dünyanın en görünür insanı yapan şey şöhretti ama Norma’yı da en görünmez yapan şeydi.” ifadelerini kullandı.

Blonde filmi tüm dünyada 23 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.